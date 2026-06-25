Espectaculares premios de 500 € y lotes de alimentos para el pueblo de Segovia que más sepa de la gastronomía provincial

La Diputación de Segovia, a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, ha puesto en marcha el concurso ‘Desafío Gourmet’. Se trata de una novedosa iniciativa que está destinada a promover los productos agroalimentarios de la provincia.

También busca fomentar hábitos de alimentación saludable y sostenible y fortalecer la implicación social de los municipios segovianos a través de una experiencia gastronómica participativa.

Las bases reguladoras del concurso fueron aprobadas por la Junta de Gobierno de la institución provincial en su sesión del 9 de junio y permitirán seleccionar a los equipos que participarán en una gran final presencial que se va a celebrar el próximo 25 de julio, dentro de la programación estival que impulsa la Diputación.

En este sentido, la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha señalado que “con este concurso queremos acercar la riqueza agroalimentaria de nuestra provincia a los vecinos de una manera diferente, dinámica y divertida, convirtiendo a los propios municipios en protagonistas de una experiencia que combina gastronomía, conocimiento y participación”.

‘Desafío Gourmet’ está dirigido a equipos formados por cinco personas mayores de edad vinculadas a municipios de la provincia de Segovia.

Cada equipo deberá representar a una localidad y presentar una candidatura en formato audiovisual para optar a una de las dos plazas de la fase final.

La primera fase del concurso consistirá en la elaboración de un vídeo original de un máximo de tres minutos en el que los participantes deberán presentar a su equipo, dar a conocer el municipio al que representan, explicar su motivación para participar y diseñar una propuesta gastronómica elaborada con productos vinculados a la marca Alimentos de Segovia.

Además, se valorará especialmente la implicación del entorno, la participación vecinal, la creatividad de la candidatura y la capacidad para transmitir los valores asociados a la alimentación saludable, sostenible y de proximidad.

En palabras de Rodríguez, “no buscamos equipos profesionales ni grandes producciones audiovisuales. Queremos encontrar grupos capaces de transmitir ilusión, creatividad y orgullo por su pueblo y por los productos de nuestra tierra”.

Candidaturas y fases de selección

Las candidaturas podrán presentarse desde mañana, martes 16 de junio, hasta el próximo 3 de julio. Posteriormente, un jurado seleccionará los dos equipos que obtengan la mayor puntuación y que pasarán a la fase final.

La segunda fase tendrá lugar en Prádena, el sábado 25 de julio, y consistirá en una competición gastronómica presencial abierta al público. Los equipos finalistas deberán superar diferentes pruebas relacionadas con el conocimiento de los productos agroalimentarios de la provincia, la gastronomía local y la creatividad culinaria.

Entre los retos previstos podrán encontrarse pruebas de identificación de productos, cuestionarios gastronómicos, dinámicas sensoriales, elaboración de recetas con ingredientes de Alimentos de Segovia o reinterpretaciones creativas de platos tradicionales segovianos.

El equipo ganador recibirá un premio de 500 euros y cinco lotes de productos de Alimentos de Segovia, mientras que el equipo finalista obtendrá también cinco lotes de productos de la marca agroalimentaria provincial.

La diputada ha subrayado además que “este concurso refleja perfectamente el espíritu de nuestra Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible, porque une educación alimentaria, promoción del producto local, convivencia y participación ciudadana en una misma actividad”.

Por último, Rodríguez ha animado a los municipios de la provincia a sumarse a esta iniciativa y ha concluido afirmando que “queremos que los vecinos se impliquen, que presuman de sus pueblos, que descubran la calidad de los productos de nuestra provincia y que disfruten juntos de una experiencia diferente”.

Desafío Gourmet nace con vocación de convertirse en una cita de referencia dentro de la programación de Alimentos de Segovia”.