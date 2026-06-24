El Festival Noches Mágicas de La Granja celebra 21 años a lo grande con Víctor Manuel, Luz Casal y Valeria Castro

En la mañana de este miércoles, 24 de junio, ha tenido lugar la presentación oficial de la programación del Festival Noches Mágicas de La Granja que celebra su XXI edición.

La Real Fábrica de Cristales de La Granja ha acogido a patrocinadores, instituciones, autoridades y promotores que han asistido al acto de la presentación de esta gran oferta cultural que aglutina el Festival Noches Mágicas de La Granja.

Samuel Alonso, alcalde del Real Sitio, acompañado de Carlos López, promotor del festival de Música y Danza; José Luis Gutiérrez, director artístico del Festival La GranJazz.

También han asistido Estíbaliz Ugalde, representante de la Fundación Katarina Gurska- Promotora del Festival Noches del Real Sitio y Héctor Sansegundo, director artístico del Festival en Familia han dado a conocer el contenido de cada una de las programaciones que conforman el Festival Noches Mágicas de La Granja 2026.

Así, durante los meses de junio, julio, y agosto en el Real Sitio de San Ildefonso, se convertirá en uno de los principales referentes culturales del centro de España, donde la amplia oferta cultural de calidad se ha ido consolidando, año tras año bajo el sugerente título de Noches Mágicas de la Granja.

Es el colofón de una programación cultural de excelencia que se ha desarrollado durante más de tres lustros como guiño a la potenciación y recuperación del esplendor artístico que ha caracterizado al Real Sitio desde el Siglo de las Luces, donde se daban cita los mejores músicos, artistas, pintores, escultores y eruditos de la época.

En la actualidad, se dan cita un importante elenco de músicos, cantantes, bailarines, magos y artistas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, en el marco incomparable que conforman los lugares de celebración de los diferentes espectáculos, como son la Real Fábrica de Cristales de La Granja, el entorno de Puerta de la Reina, la Plaza de los Dolores o el Teatro Canónigos haciendo que la programación cuente con un encanto especial y por tanto una elevada asistencia de público.

La perfecta armonía de disfrutar de los mejores artistas del momento en entornos patrimoniales únicos, declarados BIC, hace que sea un reto organizativo, pero a la vez se convierte en el escenario perfecto para los amantes de la cultura en sus diferentes manifestaciones, poniendo en valor el patrimonio monumental del Real Sitio de San Ildefonso.

La singularidad de todos los espacios donde se programan las diferentes actuaciones del Festival Noches Mágicas de La Granja, unido a la calidad artística de los artistas que componen la programación, hacen de este festival uno de los más destacados en el panorama nacional.

Esta magnífica programación solo es posible gracias a la colaboración público privada de patrocinadores, entidades e instituciones que apuestan por la cultura como seña de identidad en el Real Sitio.

La programación del Festival Noches Mágicas de La Granja está formada por varios festivales que contemplan diferentes artes escénicas. El Festival Noches Mágicas de La Granja 2026 incluye la siguiente programación:

XIX Festival Noches del Real Sitio: Promovido por el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y la “Fundación Katarina Gurska para la educación y la cultura”, presenta una programación de 10 tardes de conciertos a cargo de concertistas profesionales y jóvenes talentos nacionales e internacionales, teniendo como común denominador la calidad y la excelencia musical. El Teatro Canónigos acogerá todos los conciertos.

XVIII Festival La GranJazz: El entorno de la Puerta de la Reina se convierte en el escenario perfecto para hacer las delicias del público a ritmo de Jazz, Soul y Blues en un ambiente íntimo donde participan artistas y grupos de gran calado nacional e internacional.

XVIII Festival Internacional de Música y Danza: El Patio Central de la Real Fábrica de Cristales de La Granja se convierten en el escenario perfecto para la programación más popular de Noches Mágicas de La Granja, escenario por el que pasan algunos de los artistas más reconocidos del panorama musical y la danza a nivel nacional e internacional.

Programa:

31 de julio: EL MONAGUILLO

1 de agosto: NOAN + WALLS

2 de agosto: EL LAGO DE LOS CISNES

5 de agosto: BIHARPA + ARA MALIKIAN

6 de agosto: VÍCTOR MANUEL

7 de agosto: RODRIGO CUEVAS +DJ

8 de agosto: LUZ CASAL

9 de agosto: ZIMMER & WILLIAMS

12 de agosto: LOS PAJARRACOS +MEDINA AZAHARA

14 de agosto: VALERIA CASTRO

15 de agosto: DJ SYMPHONIC

VI Festival en Familia: las calles del casco histórico de La Granja serán testigo de la programación de magia, humor, música, teatro y cine cuyo público destinatario serán las familias. Un programa repleto de actividades para disfrutar en familia. La propuesta de este festival se realiza teniendo en cuenta la valoración del perfil de un segmento del público que acude a la programación cultural que se organiza en el Real Sitio, que lo hace en familia.

El Festival La GranJazz y Festival en Familia son de acceso libre.

Festival Noches del Real Sitio entradas a la venta en: https://fundacion.katarinagurska.com/noches-del-real-sitio

Festival de Música y Danza: entradas a la venta en: Oficina de Turismo del Real Sitio- Plaza de los Dolores, 1- Real Sitio de San Ildefonso y Entradas.com