La Diputación de Segovia trabaja para crear comunidades que cuidan con atractivas propuestas para sus pueblos

La Diputación de Segovia trabaja en su objetivo de crear comunidades que cuidan y por ello, los programas comunitarios volverán a ser, a lo largo del invierno, una de las grandes apuestas que van dirigidas a la ciudadanía del Área de Asuntos Sociales.

Con esto, las aulas sociales y de manualidades, el programa de Ocio Preventivo para menores y la propuesta de Promoción del Cuidado y Autocuidado, volverán a llamar la atención de adultos y jóvenes. No solo como herramienta de entretenimiento sino como herramienta de cohesión e integración social.

Las bases de todos ellos fueron aprobadas ayer en Junta de Gobierno y están disponible en la página web de la Diputación.

Establecen que los ayuntamientos dispondrán de plazo para tramitar la solicitud de estos programas desde hoy hasta el próximo 20 de agosto, coincidiendo, además, con la fecha de finalización de presentación de solicitudes del Deporte Social, antes dependiente del Área de Asuntos Sociales y ahora coordinado por la Unidad de Gestión y Promoción Deportiva.

Por lo que respecta a las cuotas de participación de las personas inscritas, éstas se mantienen en los mismos precios que el curso pasado, siendo de 15 euros para el programa de Promoción del Cuidado y Autocuidado, 30 euros para los talleres de Ocio Preventivo, 40 euros para las Aulas Sociales y 80 euros para las Aulas de Manualidades.

Precisamente, relacionada con éstas últimas, está la principal novedad de este año, para el que la institución provincial ha decidido bajar la edad admisible de participación, de dieciocho a dieciséis años. Además, según consta en las bases, de forma excepcional podrán tomar parte de las Aulas de Manualidades las personas de catorce y quince años, siempre que cuenten con una autorización expresa de su tutor legal, quien, además, deberá acompañar y participar obligatoriamente durante el desarrollo de las sesiones.

Finalmente, como en cursos anteriores, el calendario no será el mismo para las distintas actividades, siendo las Aulas de Manualidades las primeras en dar inicio a sus clases durante la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Pocos días después, entre el 5 y el 9 de octubre, darán comienzo tanto las Aulas Sociales como los talleres de Ocio Preventivo, y el último en incorporarse a la actividad será el programa de Promoción del Cuidado y Autocuidado, que volverá a repartir a sus participantes en dos cuatrimestres; el primero dará inicio en la semana del 12 al 16 de octubre y el segundo cuatrimestre comenzará entre el 22 y el 26 de febrero.

Los ayuntamientos ya disponen de la información necesaria para tramitar cualquiera de las solicitudes y, además, el equipo de profesionales de los CEAAS estará pendiente de difundir la información relacionada con el periodo de inscripción e informar de las novedades, así como de cualquier incidencia relacionada con los cursos.