El yacimiento romano de Confloenta abre sus puertas y se podrá visitar todo el año

La Diputación de Segovia celebra desde hoy la apertura oficial del proyecto de musealización de la ciudad romana de Confloenta.

Una apertura que llega una década después de que la institución provincial comenzara a respaldar los trabajos arqueológicos en este entorno de la localidad sepulvedana de Duratón.

El anuncio coincide con la reciente presentación en el Museo de Segovia del busto romano atribuido al emperador Galieno, recuperado durante las excavaciones de un enclave fundado a inicios del siglo I d.C. y abandonado tras la invasión musulmana del año 711.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha comprobado el resultado de las actuaciones en una visita técnica realizada junto al diputado de Cultura, José María Bravo, y al investigador Santiago Martínez Caballero.

Este último coordina el proyecto arqueológico, inicialmente desarrollado junto a la Universidad Complutense y capitaneado en la actualidad por un equipo de la Universidad de Salamanca, bajo su dirección y la de Juan José Palao Vicente.

Durante el último decenio, la corporación provincial ha invertido cerca de medio millón de euros en desenterrar los secretos del complejo.

La ambiciosa fase de acondicionamiento y musealización permanente de las denominadas Termas de Fortuna ha sido viable gracias a una subvención de 1,8 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation-UE, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno.

Esta inyección económica ha financiado la consolidación estructural y la cubrición parcial del yacimiento, permitiendo que las instalaciones puedan ser visitadas por el público durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Las obras se han ejecutado en varias fases consecutivas, comenzando por el afianzamiento de muros y pavimentos antiguos para asegurar su preservación a largo plazo y facilitar la recolocación de piezas arqueológicas originales, con especial atención a las zonas de la piscina y la palestra.

Posteriormente, la intervención se ha centrado en la instalación de un sistema de iluminación integral y en la colocación de pasarelas elevadas fabricadas en madera y acero, que protegen los restos del desgaste del tránsito peatonal al tiempo que garantizan la accesibilidad y movilidad de los visitantes.

Con el objetivo de convertir el yacimiento en un recurso didáctico y científico de primer orden, el recorrido se ha dotado de cartelería e iconografía interpretativa conectada directamente con la página web de Confloenta.

Asimismo, los trabajos han incluido la restitución del arranque de aquellos muros que no se habían conservado y la cobertura de los suelos de las salas con gravas de diferentes texturas e intensidades cromáticas, un recurso visual que ayuda al usuario a distinguir con claridad las zonas interiores, los corredores exteriores y el área del templo.