Casi 91.000 segovianos, pendientes del grifo: la Diputación reclama al Gobierno "soluciones urgentes"

La Diputación de Segovia ha vivido un Pleno ordinario de junio de lo más intenso, de esos en los que los debates se encienden pero también se logran sacar adelante cosas importantes para el día a día de los pueblos.

El gran protagonista de la jornada ha sido el agua.

La institución provincial ha decidido plantarse ante el Gobierno de España para exigir una solución urgente y definitiva para la presa de El Tejo, un asunto crucial para asegurar el agua de boca en Segovia, El Espinar y la Mancomunidad de la Mujer Muerta, especialmente ahora que llega el verano y hay casi 91.000 personas pendientes del grifo.

La propuesta, impulsada por el grupo popular a través del alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, sacó a la luz el tremendo malestar que hay con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Según explicaron, el organismo va a retirar de inmediato las bombas eléctricas que permitían traer agua desde Puente Alta, lo que deja a los vecinos en una situación muy vulnerable.

Tras un debate de reproches cruzados en el que el equipo de Gobierno acusó a los socialistas de querer "blanquear" la gestión del Ministerio, la moción salió adelante con el voto a favor de casi toda la corporación; solo los diputados del PSOE y el no adscrito David Gutiérrez (que no estuvo en la votación) decidieron abstenerse.

Dinero para los pueblos y un aplauso a la diversidad

Pero no todo fue confrontación. El Pleno, que comenzó con un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género, aprobó por amplísima mayoría una modificación del presupuesto de casi 1,2 millones de euros.

¿En qué se traduce esto? En dinero directo para el bolsillo de los pueblos: casi 772.000 euros se destinarán a obras en los municipios de la provincia y otros 300.000 euros servirán para comprar dos vehículos nuevos para el Servicio de Bomberos.

Intervención del grupo popular en el pleno del día de hoy. Diputación de Segovia.

En este punto, solo Vox e Izquierda Unida se salieron del consenso favorable con una abstención.

Todos los partidos, con la única excepción del diputado de Vox, se unieron para firmar una moción conjunta con motivo del Día del Orgullo LGTBI+.

La Diputación se compromete a llevar la sensibilización y la lucha contra la LGTBIfobia al medio rural, buscando que los pueblos segovianos sean espacios seguros, visibles y libres de odio.

Colegios arreglados y una administración más accesible

En el plano más práctico, se dio luz verde al convenio con la Junta de Castilla y León para seguir arreglando y manteniendo los colegios de infantil y primaria en el medio rural.

Además, gracias a una propuesta de Izquierda Unida que aceptaron todos los grupos, la Diputación se ha comprometido a estudiar un convenio con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de la comunidad.

El objetivo es que la Lengua de Signos no sea una excepción y haya intérpretes siempre que sea necesario en los actos oficiales y servicios públicos.

En el cajón de los descartes se quedaron otras propuestas, como la petición del diputado no adscrito David Gutiérrez para combatir la plaga de la procesionaria, que el PP y el PSOE tumbaron por falta de encaje técnico y económico, una moción del PSOE sobre vivienda y la iniciativa de Vox para reformar el apoyo a la Guardia Civil, que no salió adelante por un tema de reglamento interno en la concesión de medallas.