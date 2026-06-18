El principio del fin a la emergencia en El Tejo: El Espinar estrena una red para no quedarse sin agua

La tranquilidad vuelve por completo a los grifos de El Espinar. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha dado por concluidas de forma oficial las obras de emergencia para el vaciado de la presa de El Tejo, un proceso delicado que se ha saldado sin que los vecinos hayan sufrido ni un solo corte de agua.

Para lograr este blindaje, el organismo de cuenca ha dotado al municipio segoviano de una alternativa de suministro de la que antes carecía, evitando que dependa en exclusiva de la cabecera del río Moros.

La operación ha supuesto una inversión de 3,6 millones de euros. El grueso de la inversión se destinó a resucitar y poner a punto una antigua tubería de más de 24 kilómetros de longitud que viaja desde el embalse de Puente Alta, además de construir desde cero un moderno sistema de bombeo que costó 2,2 millones.

Gracias a este despliegue, coordinado con las mejoras que el propio Ayuntamiento de El Espinar hizo en su planta potabilizadora, el pueblo pudo pasar el bache del vaciado del embalse en septiembre de 2025 sin enterarse y manteniendo un consumo normal.

La CHD ha mimado la nueva infraestructura durante todo el invierno y la primavera para comprobar que respondía a la perfección. De hecho, durante la primera quincena de este mes de junio, y a petición del consistorio, se realizó un bombeo de prueba de 25.000 metros cúbicos de agua que funcionó como un reloj.

Las obras se cerraron formalmente el pasado 15 de junio y, justo al día siguiente, la Confederación entregó las llaves de la tubería, los motores y toda la documentación técnica a los ayuntamientos de la zona para que tomen el control de su gestión.

Desde el organismo estatal han aprovechado para recordar que, por ley, la competencia y la responsabilidad de que el agua llegue a las casas es "exclusiva e irrenunciable" del Ayuntamiento de El Espinar y de la Mancomunidad de la Mujer Muerta.

Tras esta millonaria obra de ingeniería, la CHD da un paso a un lado en la explotación directa, aunque se ha ofrecido a brindar todo el apoyo técnico que necesiten los municipios en el futuro. La experiencia deja una lección clara para la comarca: en tiempos de imprevistos, no es buena idea jugársela a una sola carta de abastecimiento.