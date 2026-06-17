El PP lleva el crítico estado de la presa de El Tejo a la Diputación para exigir al Gobierno una urgente solución definitiva

El Grupo Popular en la Diputación de Segovia ha anunciado este miércoles que llevará una moción al próximo pleno para exigir al Gobierno de España que implante una solución definitiva para la presa de El Tejo, garantizando a su vez el establecimiento de agua en los municipios afectados.

Así lo han trasladado esta mañana el portavoz del PP en la institución provincial, José María Bravo, y el diputado y alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Durante su intervención, Bravo ha incidido en que "históricamente, la provincia de Segovia ha fundamentado su desarrollo económico y social en una adecuada gestión de sus recursos hídricos", poniendo, de hecho, a El Espinar como "ejemplo paradigmático de esta dependencia estratégica".

En esta línea, ha explicado que los núcleos de población dependientes de este municipio han venido abasteciéndose de forma continuada en los últimos 50 años de los recursos vinculados a la presa de El Tejo.

Sin embargo, su estabilidad en el sistema de abastecimiento sufrió una "severa alteración" tras una inspección técnica el 30 de noviembre de 2023 por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que detectó "filtraciones críticas".

Sin embargo, los 'populares' consideran que el posicionamiento de la CHD hace que la situación actual "diste mucho de estar resuelta" y ha creado "una honda y legítima preocupación en la provincia".

"El documento de Revisión Extraordinaria de Seguridad emitido por los organismos estatales concluye que no existen soluciones sencillas, abriendo únicamente dos escenarios excluyentes: la rehabilitación integral de la presa de El Tejo o su puesta fuera de servicio definitiva", han añadido.

En este sentido, han explicado que esto último "implicaría la inhabilitación y demolición irreversible de la infraestructura hidráulica fundamental del municipio", según el alcalde de El Espinar.

Todo ello ha llevado a que el PP exponga en su moción que este "escenario alarmante, el oscurantismo y la falta de transparencia" de la CHD es algo "intolerable", pues el organismo ha denegado "de forma sistémica al Ayuntamiento de El Espinar el acceso al expediente técnico completo".

"Nos vimos obligados a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, interesando medidas cautelarísimas para frenar de inmediato cualquier actuación material encaminada a la demolición de la presa hasta que no se entregue la documentación técnica", ha detallado Figueredo.

Para Bravo, este problema de vulnerabilidad hídrica excede los límites territoriales de El Espinar porque "la precariedad en el suministro y la incertidumbre en los planes estatales afectan de forma directa al municipio de Segovia, El Espinar y al conjunto de municipios integrados en la Mancomunidad de La Mujer Muerta".

El Grupo Popular pide al resto de formaciones que se unan a esta reivindicación, siguiendo lo ya ocurrido en el propio Consistorio de El Espinar, para afianzar su "firme respaldo y solidaridad con los ayuntamientos de esta localidad, Segovia y los municipios de la mancomunidad".

Todo ello con el objetivo de apoyar en lo que han considerado sus "justas reivindicaciones para garantizar un suministro de agua potable seguro, estable, continuo y de calidad para el presente y el futuro de sus poblaciones".

La propuesta incluye también instar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y a la CHD que entreguen inmediatamente al ayuntamiento de El Espinar y el resto de administraciones afectadas la documentación técnica íntegra, informes, ensayos, auditorías estructurales y actas de inspección.

Paralelamente se exige la suspensión y paralización de cualquier proyecto, actuación, obra o trabajo preparatorio de cara a la inhabilitación, desmantelamiento o demolición de la presa.

Además, se requerirá a Miteco y CHD que concreten urgentemente un calendario técnico de decisiones respecto a los escenarios de rehabilitación integral o puesta fuera de servicio definitiva.

Por último, si no se asegura el abastecimiento de agua a las poblaciones afectadas, se solicitará la dimisión inmediata de la presidenta de la CHD.

Por último, los diputados del PP han prometido que la Diputación de Segovia se comprometerá a "liderar y coordinar, con carácter de urgencia, una Mesa de Trabajo Técnica Interadministrativa integrada por representantes" de la institución, los ayuntamientos de El Espinar y Segovia, la Mancomunidad, la Delegación del Gobierno, la CHD y la Junta.

El objetivo de este organismo será fiscalizar los avances de los estudios, canalizar las alternativas hídricas viables que surjan y velar por el interés general de los municipios afectados".