Esther García, la laureada productora que da vida a las ideas de Almodóvar: "Pedro no es de grandes excentricidades"

Suena difícil que después de una carrera cinematográfica de 50 años llena de galardones, entre ellos seis premios Goya, un reconocimiento pueda emocionar a Esther García (1956, Cedillo de la Torre), pero el pasado jueves, 11 de junio, la Diputación de Segovia lo consiguió.

Y es que la institución provincial la reconoció con el Premio Especial de sus galardones 2025. Una distinción que a la directora de producción de El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, le hace sentirse "un poquito profeta" en su tierra.

Acostumbrada a los escenarios, aprovechó su intervención para reivindicar el papel de la mujer en los puestos de toma de decisiones dentro del cine español, pero sobre todo para lanzar un alegato en favor del mundo rural y, especialmente, de Cedillo de la Torre.

Miguel Ángel de Vicente entrega el Premio Especial a Esther García

"Los pueblos son un lugar magnífico para la creación y hay que mirar hacia estos lugares que aportan serenidad, calma y tiempo para reflexionar", apunta en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León con motivo del reconocimiento que le ha otorgado la Diputación de Segovia.

Hablarle a usted de reconocimiento, con la trayectoria que atesora, supongo que no le genere ya mucho entusiasmo, pero supongo que el haber sido reconocida en su propia tierra es especial

Pues sí. Realmente es como que la frase de que nadie es profeta en su tierra, acaba cayéndose y te sientes un poquito profeta y sientes que tus conciudadanos, la gente que te importa, reconocen tu trabajo y la realidad es que es muy emocionante.

Durante su intervención en la gala de los Premios de la Diputación de Segovia 2025 hizo un alegato al mundo rural y a su pueblo, Cedillo de la Torre. ¿Qué tipo de vinculación mantiene con él?

Paso todo el tiempo que mi profesión me lo permite aquí. Una parte muy importante de mi familia sigue aquí. Mi marido y yo abrimos una fábrica de queso, no me gusta mucho llamarlo así, sino de transformación de un producto básico en algo muy especial que es el queso, el queso Moncedillo.

Aunque la fábrica ya no nos pertenece, pero Paz, que es la maestra quesera, continúa con ello y nos hace sentir muy orgullosos.

Y en la práctica si puedo estoy 4 días a la semana aquí o toda entera. Mi vinculación es muy estrecha, me siento muy unida a todos mis vecinos, por supuesto a mi familia, y me gustaría además potenciar la zona, desarrollar proyectos audiovisuales no tanto en el rodaje, sino más en la formación.

Estoy segura que encontraré una fórmula de que esta zona recobre esa magia que da el estar mucho más habitada porque a veces hay que reconocer o poner sobre la mesa que el hecho de que no haya una población numerosa hace que los servicios disminuyan y nos falten muchas cosas que convertirían la zona en una mucho más atractiva.

Es una especie de círculo vicioso, como no hay personas, no hay servicios, no vienen más.

El otro día también se le vio muy reivindicativa con esto...

En este tiempo, en el que hay muchísimo trabajo que se puede realizar desde cualquier lugar, concretamente nuestra profesión, hay mucho que se podría hacer desde lugares no tan centralizados, no en grandes ciudades, sino en periferias o lugares mucho más alejados incluso, siempre que haya infraestructuras y una tecnología que lo permita.

Hablemos de su profesión, usted trabaja mucho con Pedro Almodóvar, ¿cómo se consigue el equilibrio entre proteger la libertad artística del director y mantener la viabilidad financiera de los proyectos?

Es un ejercicio de equilibrios sin duda. De todas maneras, concretamente en el caso de Pedro y dada su trayectoria y sabido que su temática es absolutamente libre, quizás es la posición más fácil de todas las que he tenido.

Producir a Almodóvar es de lo más sencillo porque sus películas son muy deseadas, se financian relativamente bien porque el mundo entero las espera y, por otro lado, Pedro no es un director de grandes excentricidades ni su obra está llena de riesgos en el sentido de grandes muchedumbres, efectos especiales, etc.

Pero la clave, tanto con Pedro como con cualquier otro, es hablar francamente tanto del presupuesto como de lo que el guion marca y encontrar acuerdos. Y todo eso hacerlo por delante, no el día de rodaje, sino en los procesos de preparación, siendo muy respetuosos la parte de producción con la de dirección, sabiendo que cuando dirección pide algo es porque lo necesita y cuando producción está poniendo límites es porque no hay otro remedio.

Esos dos condicionantes son la clave del éxito. Una preparación exhaustiva sabiendo realmente que es lo que tenemos entre manos y lo que el guion necesita y el respeto por el trabajo del otro.

Cuando hablamos de El Deseo parece que solo lo hacemos de los hermanos Almodóvar, por lógica, pero también ha trabajado con otras grandes figuras, en su momento emergentes. ¿Qué es lo que busca Esther García en un guion para decir: esto hay que producirlo?

Hay muchas formas de llegar a una historia que nos interese. Desafortunadamente no son muchas las que al final ven la luz. Pero en El Deseo solo tenemos una clave y es que el guion sea conmovedor, cuente una historia que merezca ser contada o tenga algo que ver con nosotros.

No hay una línea editorial, pero hay una búsqueda de excelencia, de calidad, de diferenciación. Siempre tenemos en cuenta que una película va a ocupar una parte muy importante de nuestra vida y va a ser para siempre. Tiene que merecer la pena hacerla, no puede ser cualquier película, tiene que ser especial.

De todos los directores y directoras con las que ha estado, ¿cuál ha sido la que más le ha impresionado?

Por supuesto Pedro para mí es un genio, un referente en la creación. Y sería el primero en mi lista. Pero luego es dificilísimo escoger entre todos. Más allá de la calidad de su obra, siempre hay una cuestión de afinidad con las personas que estableces en esa relación que va más allá del tema laboral.

Pero si tengo que dar nombres te diría que para mí ha sido clave Isabel Coixet, Félix Sabroso, por supuesto Guillermo del Toro, Álex de la Iglesia, Lucrecia Martel… pero a lo largo de mi vida trabajé con Mario Camus, Pilar Miró, Gonzalo Suárez o Fernando Trueba, que para mí cambió las cosas en mi vida.

También Damián Szifron y Oliver Laxe. Es muy, muy difícil elegir. De todos, absolutamente de todos, he aprendido.

Durante sus inicios, la presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones era mínima, usted fue pionera, ¿cómo ha percibido todo este camino hasta ahora?

Cuando yo empecé, en el 75, las mujeres directamente no tomaban decisiones creativas. Desempeñaban una serie de puestos, salvo las montadoras, que tampoco tenían la categoría que hoy en día se les da, menos considerados que ahora.

Éramos secretarias, sastras o ayudantes de peluquería o maquillaje… no eran puestos que tomaran ninguna decisión. Afortunadamente, eso ha cambiado gracias, lo diré una y otra vez, a la Ley de Paridad y a lo que ha conseguido el Ministerio de Cultura a través de la Ley de puntos para apoyar la participación de mujeres.

Esto ha cambiado, claramente, y hemos pasado a estar cerca de un 30% en la participación de mujeres en los puestos de decisión o creativos. Hay departamentos en los que mucho más, en producción estamos casi en un 50%, pero en guion y dirección, dos puestos clave, está muy cerca del 30.

Es un camino recorrido maravilloso, pero en 50 años, no nos olvidemos. Vamos a paso de tortuga. Es increíble que existan estas diferencias entre hombres y mujeres, pero no solo en la cinematografía, sino en el resto de la sociedad. Se pueden contar con los dedos de la mano las mujeres que toman decisiones en la banca. Gracias a la Ley de Paridad hay ministros y ministras, pero en las empresas aún todo esto no se ha implementado.

La economía, que es realmente el poder, las mujeres distan mucho de ocupar un porcentaje representativo.

¿Cuál es el milagro de producción, que estuviera a punto de colapsar, que más recuerda y del que se siente más orgullosa?

Acción Mutante (1993), lo tengo muy claro. Fue la más difícil que he hecho nunca y creo que es difícil superar las dificultades de aquello. Pero también es difícil superar la creatividad de ese proyecto.

No sé si le gustaría añadir algo antes de despedirnos...

Quiero reivindicar lo rural, que los pueblos son un lugar magnífico para la creación y hay que mirar hacia estos lugares que aportan serenidad, calma y tiempo para reflexionar y en especial Cedillo de la Torre.