El TSJCyL confirma que los insultos a una mujer trans en Segovia no constituyen delito de odio:· "Fue breve y aislado”

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia.

Una sentencia que condenó a un hombre por un delito leve de maltrato de obra tras empujar a una mujer trans y absolvió al resto de acusados de los delitos de odio, amenazas e integridad moral que les atribuían la Fiscalía y la acusación particular.

Los hechos se remontan al 27 de enero de 2025, cuando la denunciante coincidió con un conocido de la infancia en una parada de autobús junto al centro comercial Luz de Castilla de Segovia.

Según los hechos declarados probados, durante el encuentro el acusado le dirigió la expresión "puto maricón, te reviento" y le propinó un empujón en el pecho que no le causó lesiones.

La esposa del acusado intervino a continuación y le dijo "anda, tira para allá, malhecha".

La Audiencia Provincial condenó al principal acusado a una multa de dos meses, con una cuota diaria de diez euros, lo que supone un total de 600 euros, como autor de un delito leve de maltrato de obra sin lesión.

Asimismo, absolvió a los otros tres acusados de todos los delitos que se les imputaban.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular recurrieron la resolución al considerar que los hechos debían calificarse como un delito de odio por lesión a la dignidad y, además, como un delito contra la integridad moral.

También solicitaron penas de prisión e indemnizaciones por daños morales.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado ambos recursos.

Los magistrados consideran que, aunque las expresiones utilizadas resultan ofensivas y especialmente molestas para la víctima debido a su condición de mujer trans.

El episodio tuvo una "duración muy breve, fue aislado y carece de la gravedad" necesaria para encajar en los delitos de odio o contra la integridad moral.

La sentencia destaca que el incidente surgió de forma puntual tras un encuentro casual entre personas que se conocían desde la infancia.

Por lo tanto, según la sentencia, no puede deducirse de los hechos probados una actuación guiada por una "consciente y deliberada animadversión" por motivos discriminatorios relacionados con la identidad sexual de la denunciante.

El tribunal también respalda la absolución de otros dos acusados por un segundo incidente ocurrido días después durante la celebración de Santa Águeda en Segovia.

La Audiencia Provincial consideró que no existían pruebas suficientes para acreditar las expresiones y gestos vejatorios denunciados por la víctima, criterio que ahora ratifica el TSJ.

Con esta resolución, la Sala confirma íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Segovia y declara de oficio las costas de la segunda instancia.

Contra el fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.