Del saneamiento a instalaciones deportivas: así transforman los planes provinciales los pueblos de Segovia

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha completado una nueva ruta de visitas institucionales por el nordeste de la provincia sumando seis nuevos municipios a su agenda de encuentros con alcaldes y vecinos desde el inicio del mandato.

Acompañado por el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, y otros miembros de la Corporación provincial, De Vicente ha recorrido Cedillo de la Torre, Cilleruelo de San Mamés, Moral de Hornuez, Aldealengua de Santa María, Ribota y Castillejo de Mesleón para conocer de primera mano las actuaciones impulsadas gracias al apoyo de la institución provincial.

La jornada comenzó en Cedillo de la Torre, donde la alcaldesa, Eva María González, mostró al presidente la nueva nave destinada al almacenamiento de maquinaria municipal.

Una infraestructura financiada a través de las dos últimas convocatorias del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales de la Provincia (PAIMP).

Este programa ha destinado cerca de 190.000 euros al municipio en la última década y continúa siendo una de las principales herramientas para mejorar los servicios e infraestructuras locales.

Durante la visita, De Vicente estuvo acompañado por Esther García, reciente Premio Especial de los Premios Diputación, con quien visitó a Isabel Moreno, vecina de la localidad beneficiaria del Servicio de Ayuda a Domicilio y de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar.

Un encuentro que permitió poner en valor la importancia de los recursos sociales que la Diputación despliega en el medio rural para favorecer la permanencia de las personas mayores en sus hogares.

La segunda parada tuvo lugar en Cilleruelo de San Mamés, donde el alcalde, César Mate, repasó junto al presidente las inversiones realizadas en los últimos años.

Entre ellas destaca la construcción de un área deportiva y el próximo soterramiento de líneas aéreas de alumbrado, actuación presupuestada en 25.000 euros para este ejercicio. Desde 2016, el PAIMP ha canalizado hacia esta localidad cerca de 172.000 euros.

En Moral de Hornuez, el alcalde Alejandro de la Hoz recibió a la comitiva provincial para analizar las actuaciones desarrolladas en edificios municipales y otras mejoras financiadas por distintos programas provinciales.

Solo durante el pasado año, la inversión de la Diputación en el municipio rozó los 52.000 euros, mientras que el PAIMP acumula más de 221.000 euros en aportaciones durante la última década.

La ruta continuó en Aldealengua de Santa María, donde la alcaldesa, María Esperanza Martín Maté, destacó el avance de las obras de pavimentación ejecutadas en distintas calles y travesías del municipio.

Estas actuaciones han recibido más de 50.000 euros del PAIMP en los dos últimos años y se complementan con otras líneas de financiación provincial destinadas al empleo, los caminos rurales o las actividades culturales y deportivas.

En Ribota, el alcalde Rubén García y el presidente provincial valoraron las inversiones que superaron los 60.500 euros durante 2025.

Entre las actuaciones más relevantes figuran la ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento y la construcción de nuevas fosas en el cementerio municipal.

Además, este año se acometerá la pavimentación del Camino de las Eras con una nueva aportación del PAIMP, que ya ha destinado cerca de 230.000 euros al municipio desde 2016.

La última parada del recorrido se desarrolló en Castillejo de Mesleón, donde el alcalde Miguel Mora repasó junto a De Vicente las principales inversiones ejecutadas y previstas.

Entre ellas destacan la reparación del tejado de la casilla de Soto de Sepúlveda y la mejora de la sepultura del Osario, actuaciones incluidas en el PAIMP de este año. Solo este programa ha supuesto más de 223.000 euros para el municipio durante la última década.

A lo largo de toda la jornada, Miguel Ángel de Vicente puso de relieve la importancia de mantener un contacto directo y permanente con los ayuntamientos para conocer sus necesidades reales y seguir impulsando inversiones que contribuyan a fijar población, mejorar los servicios públicos y garantizar oportunidades en el medio rural.

“Estas visitas nos permiten comprobar sobre el terreno el resultado de las inversiones, escuchar a los responsables municipales y seguir trabajando de forma coordinada para que los vecinos dispongan de mejores servicios e infraestructuras”, destacó el presidente de la Diputación al término de la ruta.