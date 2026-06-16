Encuentran muerto a un menor en un camino de un pueblo de Segovia: investigan las causas que podría ser una tormenta

Un menor de edad falleció en la tarde del lunes en el camino que comunica las localidades segovianas de Barbolla y Boceguillas.

Las circunstancias exactas del suceso continúan bajo investigación, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Segovia, aunque las primeras informaciones apuntan a que el niño podría haber sido alcanzado por un rayo durante una tormenta.

De acuerdo con los primeros indicios, el menor se desplazaba a pie desde Barbolla, municipio en el que residía, hasta Boceguillas cuando fue sorprendido por un episodio tormentoso.

Tras permanecer varias horas en paradero desconocido, el niño fue localizado en el término municipal de Boceguillas, en la carretera que une esta localidad con la vecina Barbolla, una población de apenas 150 habitantes.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Emergencias, que confirmaron que el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria y certificaron posteriormente su fallecimiento.

La Subdelegación del Gobierno ha señalado que se desconocen por el momento las causas concretas del fallecimiento, ha descartado la intervención de terceras personas y ha indicado que el caso sigue siendo objeto de investigación.

La noticia ha causado una profunda conmoción en el colegio Cardenal Cisneros de Boceguillas, donde estudiaba el menor.

El centro educativo expresó su pesar a través de las redes sociales con un mensaje de condolencia: “Con profundo dolor, lamentamos la pérdida de nuestro querido alumno. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones y en cada aula que compartimos. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”.