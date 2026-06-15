Segovia busca el pueblo que más sabe sobre gastronomía local: premio de 500 euros y cinco lotes de productos

La Diputación de Segovia, a través de su marca agroalimentaria, ha lanzado el concurso 'Desafío Gourmet', una competición que buscará conocer cuál es el municipio de la provincia que más sabe de la gastronomía local.

Con esta novedosa iniciativa de Alimentos de Segovia, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se pretende promover los productos locales, fomentar hábitos de alimentación saludable y sostenible y fortalecer la implicación social de los pueblos con esta experiencia participativa.

Las bases reguladoras del certamen fueron aprobadas por la Junta de Gobierno el pasado 9 de junio y permitirán escoger a los equipos que participarán en una gran final presencial el próximo día 25 dentro de la programación veraniega de la Diputación.

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que la competición ayudará a "acercar la riqueza agroalimentaria de nuestra provincia".

Lo hará, además, de una forma "diferente, dinámica y divertida, convirtiendo a los propios municipios en protagonistas de una experiencia que combina gastronomía, conocimiento y participación".

El concurso se dirige a equipos de cinco personas mayores de edad vinculadas a municipios de la provincia. Cada grupo deberá representar a una localidad y presentar una candidatura en formato audiovisual para optar a una de las dos plazas de la fase final.

La primera fase consistirá en elaborar un vídeo original de máximo tres minutos en el que los integrantes presenten a su equipo, den a conocer el municipio al que representan, expliquen su motivación para participar y diseñar una propuesta gastronómica con productos de Alimentos de Segovia.

Será valorado positivamente la implicación del entorno, la participación vecinal, la capacidad para transmitir los valores asociados a la alimentación saludable, sostenible y de proximidad, y la creatividad de la candidatura.

La diputada ha precisado que no se buscan equipos profesionales ni grandes producciones audiovisuales, sino que se buscan "grupos capaces de transmitir ilusión, creatividad y orgullo por su pueblo y por los productos de nuestra tierra".

Las candidaturas podrán ser presentadas desde este 16 de junio hasta el 3 de julio. Después, un jurado elegirá a los dos equipos con mayor puntuación que pasarán a la fase final.

La segunda fase se celebrará en Prádena el sábado 25 de julio y será una competición gastronómica presencial, abierta al público. Los finalistas deberán superar distintas pruebas relacionadas con el conocimiento de los productos locales, la gastronomía de la provincia y la creatividad culinaria.

Entre los retos estarán pruebas de identificación de productos, cuestionarios, dinámicas sensoriales, elaboración de recetas o reinterpretaciones creativas de platos tradicionales segovianos.

Los ganadores recibirán un premio de 500 euros y cinco lotes de productos de Alimentos de Segovia, mientras que los finalistas obtendrán otros cinco lotes.

Rodríguez ha destacado además que este concurso "refleja perfectamente el espíritu de nuestra Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible, porque une educación alimentaria, promoción del producto local, convivencia y participación ciudadana en una misma actividad.

"Queremos que los vecinos se impliquen, que presuman de sus pueblos, que descubran la calidad de los productos de nuestra provincia y que disfruten de una experiencia diferente. 'Desafío Gourmet' nace con vocación de convertirse en una cita de referencia dentro de la programación de Alimentos de Segovia", ha zanjado.