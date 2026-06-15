Parte de una vivienda se derrumba y cae sobre un peatón que pasaba por allí en un pueblo de Segovia

Imagen de archivo del traslado de una persona en Castilla y León. Ical

Un hombre de unos 75 años ha resultado herido este lunes después de que parte de una vivienda se derrumbase justo cuando pasaba por el número 4 de la calle Mayor de Otero de Herreros (Segovia).

Los hechos han ocurrido sobre las 10:33 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León alertando sobre el derrumbe de una pared y parte del tejado del inmueble.

El alertante informaba de que los escombros habían caído encima del hombre que justo pasaba por el lugar en ese momento. La víctima, no obstante, estaba consciente, aunque presentaba contusiones y golpes.

El aviso se trasladó al Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de dirigir el incidente, a la Guardia Civil de Segovia, a los Bomberos de la Diputación y a los servicios sanitarios de Sacyl.

Estos últimos han movilizado un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico, que ha sido la que se ha encargado de trasladar al hombre hasta un centro sanitario para ser atendido.