La Feria de la Cerveza que triunfa en un pueblo de Segovia: cientos de personas, música e hinchables para niños

La Feria de la Cerveza que se ha celebrado en San Cristóbal de Segovia. Fotografía: Diputación de Segovia.

La localidad segoviana de San Cristóbal de Segovia ha celebrado, este sábado 13 de junio, la novena edición de su Feria de la Cerveza.

Pasa por ser una cita ya consolidada en el calendario festivo de la provincia que, además, forma parte de la tercera edición de ‘Amor a primera birra con Alimentos de Segovia.

Una iniciativa que viene impulsada por la Diputación de Segovia para promocionar la cerveza artesana y los productos agroalimentarios de proximidad.

Desde primera hora de la tarde, el Parque de Pradovalle reunió a cientos de vecinos y visitantes, que disfrutaron de una completa programación en torno a la cerveza artesana, la gastronomía segoviana y la música en directo.

La feria contó con la participación de las cerveceras 90 Varas, Vamos a Beer, Casuar, Sanfrutos, La Fábrica de Oro y Veer, junto a productores de Alimentos de Segovia como Lácteos de Armuña, The Vanity Burger y Crema y Chocolate. Además, la jornada incluyó la presencia de invitados especiales como Cervezas Virtus, El Secreto del Abad, Segofre y el artesano Mario Carrilero.

Durante el evento, la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, destacaba la excelente acogida de esta nueva parada de la ruta, señalando que “San Cristóbal de Segovia ha vuelto a demostrar que la colaboración entre instituciones, productores y vecinos es la mejor fórmula para crear eventos atractivos que dinamicen nuestros municipios y generen oportunidades para el tejido económico local”.

A lo largo de toda la tarde, los asistentes pudieron disfrutar también de actividades familiares, con hinchables para los más pequeños, así como del primer concurso de levantamiento de cervezas, una de las novedades de esta edición, que despertó una gran expectación entre el público asistente.

La programación musical corrió a cargo del grupo de versiones de los años ochenta Los Moscones y de la banda de rockabilly The Kickers, encargada de poner el broche final a una jornada que estuvo marcada por el ambiente festivo y la elevada participación. Para Rodríguez, “’Amor a primera birra’ sigue creciendo año tras año porque responde a una fórmula que funciona: promocionar el talento y la calidad de nuestros productores a través de propuestas cercanas, participativas y capaces de atraer público de toda la provincia”.

La feria incluyó también el sorteo de tres lotes de productos de Alimentos de Segovia y la entrega de diversos regalos entre los asistentes, además de la distribución de una guía cervecera elaborada por los propios productores participantes.

La diputada ha querido agradecer especialmente la implicación del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y de todas las empresas participantes, argumentando que “cada una de estas ferias es una magnífica oportunidad para mostrar el potencial de nuestra provincia” y añadiendo que “detrás de cada cerveza artesana y de cada producto agroalimentario hay emprendedores que generan riqueza, fijan población y contribuyen a mantener vivo el medio rural segoviano”.

Con esta nueva cita, la Diputación de Segovia continúa avanzando en una iniciativa que combina promoción económica, turismo gastronómico y dinamización social, reforzando el posicionamiento de la marca Alimentos de Segovia como referente de calidad y cercanía.

El 20 de junio en Prádena

La tercera edición de ‘Amor a primera birra con Alimentos de Segovia’ celebrará su tercera parada el próximo viernes 20 de junio en la Plaza Mayor de Prádena. La feria se desarrollará entre las 19:30 y las 00:00 horas y contará con la participación de las cerveceras Marijave, Casuar y 90 Varas, acompañadas por los productos de Quesos Moncedillo.

La programación incluirá la actuación musical de Rumbaterapia a partir de las 20:00 horas y una sesión de disco móvil con DJ Danny desde las 22:00 horas. Además, durante toda la jornada se sortearán tres lotes de productos de Alimentos de Segovia entre los asistentes. “Animamos a todos los segovianos a acompañarnos también en Prádena para continuar disfrutando de una iniciativa que se ha consolidado como una de las propuestas más exitosas de promoción de nuestros productores y de nuestros pueblos”, concluía Magdalena Rodríguez.