De los ritmos de Brasil al tributo de La Oreja de Van Gogh: así es el mapa musical de 'Aire Rural' en El Espinar

La directora de la Fundación Caja Rural de Segovia, el director general adjunto de Cajaviva, José María Chaparro, y el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo. Nacho Valverde. ICAL.

El Espinar ya se está preparando para convertirse en un enorme escenario al aire libre. El próximo sábado 20 de junio, la localidad segoviana va a recibir la cuarta edición del Festival 'Aire Rural', un planazo organizado por la Fundación Caja Rural que va a llenar de música, teatro y buen rollo los rincones con más encanto del pueblo.

Después de triunfar los años anteriores en Sepúlveda, Cuéllar y Coca, el festival aterriza en El Espinar con una propuesta totalmente gratis y un horario maratoniano para disfrutar desde la una de la tarde hasta bien entrada la noche.

Esta misma mañana se ha presentado el evento de forma oficial, en un encuentro en el que han participado Beatriz Serrano, directora de la Fundación Caja Rural de Segovia; José María Chaparro, director general adjunto de Cajaviva; y el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo.

El alcalde no ha ocultado sus ganas de que llegue el día, asegurando que va a ser una jornada "muy bonita" para que tanto los vecinos como los que vengan de fuera redescubran rincones "especiales" del municipio a través de la cultura.

El festival ha diseñado un itinerario artístico que mudará de escenario a lo largo de todo el día.

Los acordes comenzarán a sonar a las 13:00 horas en la Plaza de La Corredera —"una zona de buen ambiente", en palabras de Serrano— de la mano de Pixinguinhos, un trío brasileño encargado de abrir boca.

Ya por la tarde, los más pequeños tendrán su momento a las 18:00 horas en El Pinarillo con 'El Sombrero de la memoria', una obra de teatro infantil a cargo de Raquel Rubio y Carlos Pérez que mezcla cuentacuentos y música.

En ese mismo espacio, a las 19:00 horas, tomarán el relevo Lou & Jane, llegados desde Ponferrada para inundar el ambiente de blues, soul y pop internacional.

La recta final del festival se trasladará a otros puntos neurálgicos del municipio. A las 20:30 horas, el Parque de Don Cipriano Geromini recibirá la propuesta de orquestina acústica de La Troupé de la Merced.

Al caer la noche, Los Jardincillos se llenarán del latín jazz y los ritmos afrocubanos de Mag Trio Jazz a las 22:00 horas. El broche de oro lo pondrá la banda Inmortal a las 23:15 horas en la Plaza de la Constitución, que promete hacer cantar a todo el público con un enérgico tributo a La Oreja de Van Gogh.