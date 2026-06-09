Caen más de 1.500 kilos de piedras junto a la puerta de la Fuencisla en Segovia tras un desprendimiento

Retiran 1.500 kilos de rocas tras un desprendimiento en la carretera de Arévalo Cedida Ayuntamiento

Los bomberos de Segovia, con el apoyo de la Policía Local, trabajan desde primera hora de la mañana en la limpieza de la carretera de Arévalo (CL-607), a la altura de la Puerta de la Fuencisla.

Lo hacen tras el desprendimiento de varias piedras procedentes de la pared caliza situada junto a la vía.

La alerta se recibió a las 7.42 horas, cuando varias rocas cayeron desde una zona agrietada del talud, invadiendo el carril de salida en dirección a Arévalo.

A pesar de la aparatosidad del suceso, no se han registrado daños personales ni materiales.

Como medida de seguridad, fue necesario cortar el carril afectado.

Los agentes de la Policía Local desplazados al lugar regularon el tráfico de forma alternativa por el carril libre para garantizar la circulación mientras se desarrollaban las labores de retirada del material desprendido.

Cuatro efectivos del Servicio de Extinción de Incendios participan en los trabajos de limpieza, retirando una cantidad de piedras que, según las primeras estimaciones, podría alcanzar los 1.500 kilos.

• Bomberos y Policía Local actúan ante un desprendimiento de 1.500 kilos junto a la Fuencisla

Una vez concluidas estas tareas, está previsto que en las próximas horas se lleve a cabo una inspección más detallada de la zona con el fin de evaluar la estabilidad de la pared caliza.

Hay que descartar nuevos desprendimientos y determinar las medidas preventivas que puedan resultar necesarias para garantizar la seguridad en este punto de acceso a la ciudad.