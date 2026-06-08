Urbana y Alberto, un matrimonio que, a pesar del alzheimer, no renuncia a vivir en su querido pueblo

En Moraleja de Coca, Miguel Ángel de Vicente se ha interesado por cómo es la vida de Urbana y Alberto Cedida

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha querido mantener su compromiso con el territorio y continuar su ronda de visitas por los municipios de la provincia.

Este lunes recorrió Aldeanueva del Codonal, Aldehuela del Codonal, Montuenga, Codorniz y Moraleja de Coca acompañado por el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, y otros miembros de la corporación provincial.

La jornada, marcada por el contacto directo con alcaldes, vecinos y usuarios de programas provinciales, sirvió para tomar el pulso a las principales preocupaciones del medio rural: la mejora de las infraestructuras básicas. la renovación de las redes de abastecimiento de agua.

También de la creación de espacios de ocio que contribuyan a reforzar la vida social de los pueblos.

Uno de los momentos más emotivos del recorrido tuvo lugar en Moraleja de Coca, donde De Vicente visitó a Urbana y Alberto, un matrimonio octogenario beneficiario del servicio de Teleasistencia.

Urbana relató al presidente cómo afronta el día a día junto a su marido, enfermo de alzhéimer, y destacó la importancia de los apoyos sociales y de iniciativas impulsadas por la Diputación, como las Aulas Provinciales, para sobrellevar una situación compleja.

La lectura, los mandalas y las sopas de letras completan una rutina que, según explicó, le ayuda a mantenerse activa y conectada.

En el plano institucional, las primeras paradas en Aldeanueva del Codonal y Aldehuela del Codonal evidenciaron la importancia que los ayuntamientos conceden a la mejora de los servicios básicos.

Aldeanueva

En Aldeanueva, donde las inversiones cofinanciadas por la Diputación superan los 148.000 euros en los dos últimos años, la alcaldesa Pilar Arribas mostró las actuaciones de urbanización realizadas gracias a diferentes programas de apoyo provincial.

Además, trasladó al presidente los proyectos previstos para 2026, entre ellos la canalización de la tubería general del municipio.

Por su parte, en Aldehuela del Codonal, el alcalde Enrique Martínez destacó el esfuerzo realizado durante los últimos tres años para renovar la red de abastecimiento y eliminar las antiguas conducciones de uralita.

Una actuación que ha absorbido más de 75.000 euros procedentes de los sucesivos Planes de Ayuda a Inversiones Municipales (PAIM). De Vicente subrayó que este tipo de obras, aunque poco visibles, resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La oferta de ocio también tuvo un papel destacado durante la jornada. En Montuenga, el alcalde pedáneo Lucas Aguado mostró la nueva pista de pádel construida con una inversión superior a los 85.000 euros financiada a través de los PAIM de 2024 y 2025.

Para el próximo ejercicio, la entidad local centrará sus esfuerzos en la pavimentación de calles y en la mejora de una nave municipal multiusos.

Codorniz

Una apuesta similar se desarrolla en Codorniz, donde el alcalde Óscar García Tinaquero presentó el proyecto para ampliar las instalaciones deportivas mediante una nueva actuación en la pista de pádel financiada con 46.000 euros del PAIM 2026.

Gracias a las inversiones cofinanciadas por la Diputación, que rondan los 140.000 euros en los dos últimos años, el municipio ha avanzado también en la renovación de redes de abastecimiento, la mejora del entorno deportivo y la adquisición de equipamiento urbano.

La ruta concluyó en Moraleja de Coca, inmersa actualmente en la construcción de un salón de usos múltiples, una actuación presupuestada en 25.000 euros dentro del PAIM 2026.

El proyecto da continuidad a las inversiones ejecutadas el pasado año para mejorar la eficiencia energética de edificios municipales y acondicionar espacios públicos clave de la localidad.

Con esta nueva jornada sobre el terreno, Miguel Ángel de Vicente reafirma una línea de trabajo basada en el contacto directo con alcaldes y vecinos para conocer de primera mano las necesidades de los pueblos y supervisar el impacto de las inversiones y servicios que la Diputación desarrolla en toda la provincia.