El pueblo de Segovia que vive la gran fiesta de la cerveza artesanal: solidaridad y dos huevos fritos

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez durante la Feria de la Cerveza de Abades Cedida

La tercera edición de la ruta gastronómica y cervecera ‘Amor a primera birra con Alimentos de Segovia’ ha comenzado con una excelente acogida en el municipio de Abades.

Aquí cientos de vecinos y visitantes disfrutaron durante el pasado fin de semana de una jornada dedicada a la cerveza artesana, la gastronomía de proximidad y la música en directo.

La iniciativa, impulsada por la Diputación de Segovia a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, volvió a poner de manifiesto el atractivo de una propuesta que combina promoción económica, turismo gastronómico y dinamización social en los municipios de la provincia.

La Plaza de la Iglesia de Abades se convirtió durante toda la tarde y la noche del sábado en un animado punto de encuentro para los aficionados a la cerveza artesana.

En esta primera cita participaron las cerveceras Marijave, Casuar, Octavo Arte y Veer, acompañadas por los productos de Lácteos de Armuña y Merche’s Galletas.

La programación incluyó además la actuación del Cuadro Flamenco de Lucía ‘La Flaca’, la sesión musical de DJ Peli y el sorteo de lotes de productos de Alimentos de Segovia.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, valoró positivamente el desarrollo de esta primera parada de la ruta, destacando que

“Abades ha vuelto a demostrar que nuestros pueblos tienen una enorme capacidad para organizar eventos que generan actividad, atraen visitantes y ponen en valor el trabajo de nuestros productores”.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la iniciativa solidaria asociada a la adquisición del vaso oficial de cristal de la feria, que incluía además dos huevos fritos para cada participante.

La propuesta recibió una gran acogida entre los asistentes y permitirá destinar íntegramente la recaudación al C.D.A. Abades, apoyando así la actividad deportiva y social que desarrolla la entidad en el municipio.

Rodríguez subrayó también que “la excelente respuesta del público confirma que ‘Amor a primera birra’ se ha consolidado como una de las iniciativas más atractivas de la programación de Alimentos de Segovia, porque combina ocio, gastronomía y promoción del territorio en un formato cercano y participativo”.

La diputada agradeció igualmente la implicación del Ayuntamiento de Abades, de los productores participantes y de todos los colaboradores que hicieron posible la celebración de la jornada.

“El éxito de esta primera cita es el resultado del trabajo conjunto entre instituciones, empresas y vecinos. Esa colaboración es la que permite que proyectos como este sigan creciendo edición tras edición y generando oportunidades para nuestros municipios”, afirmó.

San Cristóbal de Segovia, próxima parada de la ruta

Tras el éxito de la jornada inaugural, ‘Amor a primera birra con Alimentos de Segovia’ continuará el próximo viernes 13 de junio en San Cristóbal de Segovia, donde el Parque de Pradovalle acogerá una nueva edición de la feria con una programación ampliada y actividades para todos los públicos.

La jornada comenzará a las 18.00 horas con la inauguración oficial y la apertura de los espacios dedicados a la cerveza artesana y a los productos agroalimentarios de la marca Alimentos de Segovia.

Participarán las cerveceras 90 Varas, Vamos a Beer, Casuar, Sanfrutos, La Fábrica de Oro y Veer, junto a productores como Lácteos de Armuña, The Vanity Burger, Merche’s Galletas y Crema y Chocolate. Como invitados especiales estarán presentes Cervezas Virtus, El Secreto del Abad, Segofre y Artesanía Mario Carrilero.

El programa incluirá también hinchables y actividades infantiles, además del primer Concurso de Levantamiento de Cervezas, cuyas inscripciones podrán realizarse desde las 18.30 horas.

La música volverá a ser protagonista a partir de las 20.00 horas con la actuación del grupo de versiones de los años ochenta Los Moscones.

A las 22.00 horas se celebrará el sorteo de tres lotes de productos de Alimentos de Segovia y la entrega de regalos, así como la distribución de una guía cervecera elaborada por los propios productores participantes.

La cita concluirá a las 22.30 horas con la actuación del grupo de rockabilly The Kickers, encargado de poner el broche final.

“Queremos animar a todos los segovianos a seguir acompañándonos en esta ruta. Cada parada tiene su propia personalidad, pero todas comparten el mismo objetivo: apoyar a nuestros productores, promocionar la marca Alimentos de Segovia y generar actividad en nuestros municipios”, concluyó Magdalena Rodríguez.