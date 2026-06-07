La fortuna sonríe a Segovia con un primer premio de La Primitiva dotado con más de 618.000 euros

La Administración de Loterías No 4 de Segovia en la calle José Zorrilla Onlae

El azar ha vuelto a fijarse en tierras segovianas.

El sorteo de la Lotería Primitiva celebrado en la noche de ayer, sábado 6 de junio, ha dejado una importante lluvia de dinero en la ciudad gracias a un boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) que ha sido agraciado con un premio de 618.876,23 euros.

El afortunado boleto fue validado en la Administración de Loterías n.º 4 de Segovia, un despacho que desde anoche se ha convertido en el epicentro de la alegría local, situado en la calle José Zorrilla.

La combinación ganadora que ha transformado la vida de este vecino —o turista— estuvo compuesta por los números 17, 06, 16, 01, 43 y 37, con el 05 como número complementario.

Y el 7 como reintegro. El código del Joker asociado al sorteo fue el 9910395.

Segovia comparte este escalón de la gloria con la localidad barcelonesa de L'Hospitalet de Llobregat, donde se validó el otro único boleto acertante de esta Primera Categoría en el Despacho Receptor n.º 15.165.

Al no existir boletos ganadores de la Categoría Especial (los 6 aciertos más el Reintegro), el gran bote acumulado sigue creciendo.