Buscan en los jardines del Palacio Real de La Granja a un hombre de 80 años desaparecido

Palacio de La Granja de San Ildefonso, en Segovia. Turismo Real Sitio de San Ildefonso.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil permanece activado para coordinar la búsqueda de un hombre de unos 80 años que se encuentra desaparecido en el Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia.

La desaparición ha sido comunicada a través de una llamada recibida en el servicio de emergencias 1-1-2 a las 15:04 horas, momento en el que se puso en marcha el dispositivo de localización.

Dentro del operativo, el Centro Coordinador ha movilizado a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil del propio Real Sitio de San Ildefonso, así como a las de Palazuelos de Eresma y Segovia.

También participa la Asociación SAEMER de Protección Civil de Segovia. En total, trabajan sobre el terreno 18 voluntarios especializados en labores de búsqueda.

Asimismo, agentes de la Guardia Civil colaboran en el dispositivo, para el que se ha desplegado un dron con el fin de ampliar las posibilidades de localización desde el aire.

Según la información disponible, la búsqueda se centra por el momento en los jardines del Palacio de La Granja, donde el desaparecido habría sido visto por última vez a media mañana.

Los efectivos continúan rastreando la zona mientras se mantienen activados todos los recursos movilizados para tratar de localizarlo lo antes posible.