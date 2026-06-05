El Espinar pide una solución "rápida y definitiva" para la presa de El Tejo: "50 años de problemas sin resolver"

Javier Figueredo da una rueda de prensa para informar sobre la situación de la presa de El Tejo.

El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha reclamado este viernes a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una solución "rápida y definitiva" para abordar la situación en la presa de El Tejo.

En una rueda de prensa informativa, el Ayuntamiento de El Espinar ha relatado los "50 años de problemas conocidos y sin resolver", mientras la infraestructura hidráulica se mantiene en Categoría A de riesgo potencial, "el máximo nivel del sistema español de seguridad de presas".

Después de la última notificación de la CHD, donde se reconocía que la presa presentaba "problemas estructurales y geotécnicos importantes", estableciendo como alternativas una actuación integral de gran envergadura o la puesta fuera de servicio de la presa, el Consistorio defiende que hay que llegar a un punto que "garantice el abastecimiento de agua a la población y permita acometer la reparación de la presa".

Filtraciones desde el primer llenado

En su relato de los hechos, el Consistorio precisa que desde el primer llenado del embalse, en 1975, ya se detectaron filtraciones graves por un defecto de construcción de origen.

Un problema, relacionado con el plinto de apoyo de la pantalla de hormigón, ya fue registrado en informes técnicos internos de la CHD desde el comienzo, pero "nunca fue corregido de forma definitiva".

Los años pasaron y en 2003 se llevaron a cabo obras "de reparación parcial, pero no se inyectó la base del plinto al contemplarse la posibilidad de un recrecido".

Ocho años después, lamentan, se declinó el proyecto de recrecimiento de la presa en 20 metros, desechando una vía técnica que "habría permitido resolver a la vez el déficit de capacidad y los problemas estructurales".

Una cronología que, según el Ayuntamiento de El Espinar, pone de manifiesto que "el problema fue conocido durante años sin que se adoptara una solución definitiva".

Además, han añadido que desde 2016 la CHD instaló un caudalímetro en la canaleta de salida de las filtraciones del cuerpo de presa y un aforador triangular, reflejando registros desde el 6 de octubre de ese año hasta el 16 de enero de 2025.

Más tarde, en 2017, la CHD concluyó que "las filtraciones no suponen problemas de estabilidad, sin que se realizara ninguna actuación posterior".

Dos años después, la CHD comunicó al Ayuntamiento que llevaría a cabo las obras de reparación y recrecería la presa en 10 metros, emitiéndose un informe en junio de 2019 que recomendaba "revisar la seguridad de la infraestructura".

Pero, según han asegurado, en octubre de ese mismo año la CHD "modificó su planteamiento y propuso como nueva alternativa la presa de la Cigüeñuela". En 2021 se detectaron "anomalías significativas" en El Tejo y se propusieron "importantes obras de rehabilitación".

Pero las actuaciones seguirían sin ejecutarse. La situación se agravó en 2023, con un informe de la División de Seguridad que hablaba de un momento de "inseguridad crítica, con filtraciones y arrastres de material, galería perimetral inundada y ausencia de auscultación suficiente".

A partir de 2024, tras la DANA de Valencia, la CHD "comenzó a intervenir, aunque el estado de la presa era conocido desde año atrás". Y fue ya en 2025 cuando se aprobó una declaración de emergencia con un presupuesto de 4,8 millones de euros.

Ha sido en la última carta de la CHD donde se ha reconocido problemas estructurales y geotécnicos, según el Consistorio, admitiendo a su vez que no había "una solución sencilla o parcial que permitiera garantizar la seguridad de la infraestructura a corto y medio plazo".

Mientras se plantea una actuación integral de gran envergadura o la puesta fuera de servicio de El Tejo, la decisión mantenía que el embalse debía "seguir vacío mientras no se cumplieran las condiciones de seguridad".

En dicha misiva se precisaba respecto al abastecimiento que la población servida podría llegar a las 26.000 personas en verano, pero concluía que los cálculos del Ayuntamiento estaban "por encima de los valores de referencia del Plan Hidrológico".

El Ayuntamiento de El Espinar denuncia que la CHD no facilitó entonces la documentación técnica ni los informes solicitados, justificando que eran "internos y no estaban concluidos, afectando su difusión a la seguridad pública y a las funciones de vigilancia y control".

Desde el Consistorio recuerdan que la seguridad de la presa es responsabilidad de su titular, después de que la CHD intentara que el Ayuntamiento de El Espinar tuviera "obligaciones de explotación y seguridad sobre la presa de El Tejo".

En su comunicado, el Consistorio insiste en que el Reglamento del Dominio Público Hidráulico regula el tratamiento de las infraestructuras en desuso en su artículo 89 y marca medidas para la restauración de la continuidad fluvial en su artículo 126 bis.

Ante el posible destino de la presa de El Tejo de quedar inutilizada, han considerado que "cualquier decisión sobre una eventual puesta fuera de servicio o sobre obras de gran alcance debe adoptarse con rigor técnico, cobertura jurídica y sin trasladar indebidamente responsabilidades al Ayuntamiento".

Figueredo, por su parte, también ha explicado que la relación con la CHD está "muy deteriorada" y que el enfoque de este problema "ha sido más político que técnico".

En este sentido, ha considerado que si la información técnica se hubiera compartido desde el primer momento, "la situación podría haberse abordado con más coordinación y menos conflicto".