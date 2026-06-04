El refugio de Jorge de Frutos: un pueblo de 90 habitantes, iglesia del siglo XVI, extensos pinares y un pico de 1.379 metros

No sale en tantos titulares como Mbappé, no tiene los seguidores de Lamine Yamal, pero tiene algo que ellos no tienen: un refugio en Castilla y León para perderse y desconectar.

Jorge de Frutos ha confirmado esta temporada que es un jugón y que cada año se va superando.

El extremo del Rayo Vallecano, que ha vivido la mejor etapa de su carrera en las últimas temporadas, encuentra su refugio lejos del ruido de los grandes estadios, en un pequeño pueblo de Segovia.

Se trata de Navares de Enmedio, una pequeña localidad segoviana de apenas 90 habitantes donde nació y dio sus primeros pasos.

En una época en la que los futbolistas suelen asociarse a grandes ciudades y exclusivas urbanizaciones, la historia de De Frutos conecta con la España rural.

El internacional español nació el 20 de febrero de 1997 en este municipio de la provincia de Segovia y nunca ha ocultado el orgullo que siente por su tierra.

Desde allí comenzó un camino que le llevó a pasar por equipos modestos como el CDP Sepúlveda y el CD Cantalejo antes de dar el salto al fútbol profesional.

El rincón segoviano

Navares de Enmedio forma parte de los conocidos como los Tres Navares, junto a Navares de Ayuso y Navares de las Cuevas.

Situado en el noreste de la provincia de Segovia, el municipio cuenta con una superficie de 24,61 kilómetros cuadrados y una población de tan solo 90 habitantes, según los datos del INE de 2025.

Su principal atractivo reside en un entorno natural privilegiado.

El término municipal se extiende hasta la Sierra de Pradales, en el límite con la provincia de Burgos, ofreciendo un paisaje muy representativo de la comarca.

Las lastras calizas, los montes de encinas y los extensos pinares dibujan un escenario de gran valor paisajístico que contrasta con el ritmo frenético del fútbol profesional.

Uno de los puntos más destacados es el pico de Peñacuerno. En los días despejados, desde esta zona elevada se puede disfrutar de una panorámica excepcional que alcanza las provincias de Burgos, Valladolid y Segovia.

Con una altitud de 1.379 metros es la cima más elevada de la sierra de Pradales, y como tal sirve de límite entre las provincias de Burgos y Segovia.

Sin duda, una imagen que resume perfectamente el encanto de este rincón castellano.

El casco urbano mantiene la esencia de la arquitectura tradicional segoviana.

Las viviendas de piedra, de una o dos alturas y con fachadas enfoscadas, se distribuyen en calles irregulares que desembocan en las dos plazas principales del municipio, una junto al Ayuntamiento y otra frente a la iglesia parroquial.

Entre los edificios más destacados sobresale la iglesia de Santiago Apóstol, construida en el siglo XVI aprovechando materiales de un templo anterior.

Aunque su aspecto exterior es sobrio, la portada destaca por la calidad de su trabajo de cantería.

También llama la atención la conocida Casa del Jardín, que conserva en su fachada dos blasones pertenecientes a la familia que financió la construcción de la iglesia de la cercana localidad de Aldeonte.

De los campos de Segovia

La trayectoria de Jorge de Frutos es una de las historias de crecimiento más llamativas del fútbol español reciente.

Tras destacar en categorías regionales, dio el salto al Rayo Majadahonda, donde fue una pieza fundamental en el histórico ascenso del club madrileño a Segunda División durante la temporada 2017-18.

Su rendimiento llamó la atención del Real Madrid, que incorporó al futbolista para su filial. Después de una destacada campaña en el Castilla, llegaron sus primeras experiencias en Primera División con el Real Valladolid y posteriormente con el Rayo Vallecano, antes de firmar por el Levante, donde continuó creciendo durante tres temporadas.

Sin embargo, el regreso a Vallecas en 2023 terminó siendo el punto de inflexión definitivo de su carrera.

Héroe en Europa

La campaña 2024-25 fue la mejor de Jorge de Frutos en Primera División.

El futbolista segoviano disputó 36 encuentros ligueros, 30 de ellos como titular, firmando seis goles y tres asistencias.

Más allá de los números, se convirtió en una pieza indispensable dentro del esquema ofensivo del Rayo Vallecano de Iñigo Pérez.

El gran momento del atacante tuvo continuidad en el arranque de la temporada 2025-26 con

Poco después volvió a ser determinante en la eliminatoria previa de la UEFA Conference League ante el Neman Grodno, participando activamente en la clasificación europea del conjunto vallecano y posteriormente llegando a la histórica final perdida contra el Crystal Palace.

Sus actuaciones terminaron teniendo premio. El 1 de septiembre de 2025 recibió su primera convocatoria con la selección española absoluta por parte de Luis de la Fuente.

Días después debutó con España frente a Turquía, convirtiéndose en el segundo futbolista segoviano de la historia en vestir la camiseta de la selección nacional.

Desde Navares de Enmedio hasta los estadios de Primera División y la selección española.