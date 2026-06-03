Samuel Alonso, alcalde de La Granja: "El Mercado Barroco es uno de los mercados históricos más importantes de España"

El Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) se adentrará entre este 5 y 7 de junio en un viaje temporal al barroco en el que vecinos y visitantes podrán experimentar la vida del siglo XVIII. Una oportunidad para pasear entre comerciantes, artesanos y artistas vestidos de época.

El XXIV Mercado Barroco de La Granja es el buque insignia de las actividades culturales que se celebran en la localidad anualmente, con una propuesta que ya roza el cuarto de siglo de trayectoria en la que se combina la tradición, espectáculos, talleres, danza, gastronomía y música.

Esta cita supone, además, el inicio de la programación estival del municipio, tal y como destaca el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso, quien también subraya la relevancia del impacto económico que este mercado supone para el comercio y la hostelería local.

Realmente el Mercado Barroco de La Granja no necesita de muchas presentaciones, pero por si hubiera algún despistado ¿cómo presentaría el alcalde esta actividad?

Es una actividad que ya forma parte del alma de este municipio. El Mercado Barroco de La Granja es uno de los mercados históricos más importantes de España, un evento que cada verano transforma el Real Sitio de San Ildefonso en un espacio vivo donde el siglo XVIII vuelve a latir entre sus calles, sus jardines y sus museos... Hablamos de un fin de semana —este año los días 5, 6 y 7 de junio— en el que los visitantes pueden pasear entre comerciantes, artesanos y artistas vestidos de época, disfrutar de espectáculos continuos, talleres, música, danza y gastronomía, todo ello enmarcado en uno de los conjuntos monumentales más bonitos de Castilla y León y de todo el país.

Pero más allá de la descripción oficial, yo diría que el Mercado Barroco es una fiesta en la que se juntan vecinos y visitantes, la que hace que durante tres días nuestra localidad se convierta en el centro de atención de miles y miles de personas que llegan desde toda España. Y eso, después de veinticuatro años, no es casualidad: es el resultado del trabajo de mucha gente comprometida con este proyecto.

El año pasado me decía que este era uno de los buques insignia a nivel cultural ¿por qué es tan importante este Mercado Barroco para el municipio?

Porque es el comienzo de la programación estival, no solo de nuestro municipio, sino de la provincia y la comarca, y lo es en todos los sentidos. Cultural, económico, turístico y, sobre todo, identitario. El Mercado Barroco pone en valor lo que somos: un municipio con un patrimonio extraordinario, el Palacio Real, los Jardines, la Real Fábrica de Cristales de La Granja, las Fuentes... Y el Mercado utiliza todo ese escenario de manera inteligente, convirtiéndolo en algo vivo, accesible y divertido para cualquier persona, tenga o no tenga conocimientos previos de nuestro municipio.

Desde el punto de vista económico, el impacto para el comercio y la hostelería local es importante. Durante el fin de semana del Mercado, nuestros bares, restaurantes, tiendas y alojamientos notan de manera muy directa la llegada de visitantes, y eso se traduce en actividad económica real para las familias de nuestro municipio. Por eso siempre digo que el Mercado Barroco no es solo un evento cultural, es también una apuesta decidida por el desarrollo local.

Son 24 años ya de trayectoria. En este caso no le pregunto como alcalde, sino como vecino ¿qué se le viene a la cabeza cuando echa la vista atrás al ver la evolución que ha tenido esta actividad?

Fue una gran apuesta, con acierto y éxito; los primeros mercados, ya marcaron esa magia especial que tiene La Granja cuando se viste de época. La calidad de los espectáculos, la variedad de actividades, la difusión mediática, el disfrute de vecinos y visitantes... la ilusión y el arraigo popular, lo caracterizan.

Ver a familias de aquí, de toda la vida del municipio, que llevan a sus hijos al Mercado igual que sus padres los llevaron a ellos. Eso significa se ha construido algo que trasciende el evento puntual y se ha convertido en tradición, en una fecha marcada en el calendario, año tras año, y eso no es fácil.

¿Qué actividades destacaría este año?

Este año la programación está especialmente cargada y equilibrada. Tenemos espectáculos de calle durante los tres días: compañías de teatro histórico, músicos de cámara, danzas barrocas, malabares y acrobacias de época... pero lo que más me gusta es que hay una actividad o actuación prácticamente cada media hora. No hay tiempo muerto, no hay momento en que el mercado se encuentre sin nada que ofrecer. Eso es algo de lo que estamos muy orgullosos y que exige un trabajo de coordinación enorme.

Destacaría especialmente la participación de las vecinas y vecinos del municipio, especialmente a través de la Asociación de Foro Local, que dan color y diferenciación al mercado; a la Escuela Municipal de Música y Danza, que cada año tiene un papel protagonista en el Mercado y también DANZART del Real Sitio, que año tras año nos sorprende con su nivel y su entrega. Son parte del alma del Mercado.

Y luego está el Peque Barroco, el espacio dedicado a los más pequeños, con talleres, espectáculos y actividades pensadas para que los niños se diviertan y aprendan al mismo tiempo. Es uno de los espacios que más cariño recibe, porque las familias valoran enormemente poder disfrutar juntos de una propuesta de calidad en la que nadie se queda sin plan.

¿Cuál es para usted la actividad más importante de todas?

Es una pregunta trampa, porque si digo una me dejo fuera a muchas personas que trabajan durísimo para que cada parte del programa sea perfecta... Hay actividades para todos, tanto dentro del mercado, como en actividades paralelas.

Y dicho esto, añado inmediatamente que sin la participación vecinal, el Peque Barroco, sin la Escuela de Música y Danza, sin los talleres de velas, de obleas, de decoración de galletas, sin los artesanos, sin los comercios... el conjunto no sería lo mismo. La grandeza del Mercado está precisamente en que suma muchísimas piezas que encajan a la perfección.

¿Cómo se trabaja un mercado con tantísimas actividades? No creo que sea fácil conjugar tanta variedad en un único ecosistema

No, no es nada fácil. Y creo que aquí tengo la obligación de hacer un reconocimiento explícito a todas las personas que hacen posible que esto funcione, porque detrás de los tres días de fiesta hay meses y meses de trabajo silencioso.

Quiero agradecer de manera muy especial a todos los trabajadores municipales de las distintas áreas del Ayuntamiento: el departamento de turismo, los de servicios, los de limpieza, obras y jardines, los departamentos administrativos... Cada uno desde su responsabilidad pone una pieza fundamental. Quiero agradecer también a Protección Civil de La Granja y de Valsaín, que año tras año garantizan la seguridad de decenas de miles de visitantes con una profesionalidad y una entrega que nos genera una tranquilidad enorme. Y quiero agradecer muy especialmente a la Asociación Foro Local y a todas las personas que se implican de forma directa en la organización, en la logística, en la atención al público, en los talleres...

Sin toda esa red humana, el Mercado Barroco sería imposible. Organizar una actividad de esta magnitud requiere coordinación entre muchos equipos, mucha anticipación, mucha resolución de imprevistos sobre la marcha y, sobre todo, mucho tesón en lo que se hace. Y aquí lo hay, en abundancia.

Para los visitantes que se acerquen alguno de los tres días, o los tres, ¿puede explicarles en qué se va a convertir La Granja en este tiempo?

Les digo que van a entrar en una máquina del tiempo. Durante esos tres días —viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio— La Granja va a dejar de ser un municipio del siglo XXI para convertirse en un escenario barroco en el que conviven comerciantes de época, artesanos, músicos, actores, danzarines y decenas de personas ataviadas con trajes de época. Parte importante del casco histórico queda transformado.

Habrá algo que hacer cada media hora: un espectáculo de calle aquí, un concierto allá, un taller para los niños más adelante, una demostración artesanal, una actuación de danza... El visitante no va a tener un momento de aburrimiento. Y además tiene la posibilidad de completar la experiencia con una visita especial a la Real Fábrica de Cristales de La Granja, que en el marco del Mercado ofrece recorridos adaptados al ambiente de la época. Es una visita que recomiendo especialmente porque permite entender de una manera muy vívida la historia industrial y artística de nuestro municipio.

Además, lo completaría con un paseo por nuestro entorno natural, yendo a Valsaín a disfrutar de sus paseos y gastronomía.

Y si a todo eso añaden los espectáculos de las Fuentes del Palacio el sábado y el domingo... les aseguro que se van a casa con el corazón lleno.

Veo que hay talleres de todo tipo, desde velas a obleas, decoración de galleta y hasta un rincón infantil y atracciones ecológicas ¿qué importancia tienen estas cosas dentro del programa?

Son absolutamente imprescindibles. El Mercado Barroco tiene que ser un espacio para todo el mundo: para el aficionado a la historia que quiere ver espectáculos de alto nivel, pero también para la familia que viene con niños pequeños y necesita que todos disfruten. Los talleres y el Peque Barroco cumplen esa función de manera extraordinaria.

Un niño que hace una vela, que aprende a decorar una oblea como se hacía en el siglo XVIII, que participa en un taller de caligrafía o que disfruta de las atracciones ecológicas del rincón infantil... ese niño no solo está pasando un buen rato, está conectando con la historia de una manera lúdica y memorable. Y eso tiene un valor educativo y cultural que va mucho más allá del entretenimiento inmediato. Esos niños serán los vecinos y los visitantes del Mercado Barroco dentro de veinte años, y habrán crecido con ese vínculo.

Por eso dedicamos mucha atención al diseño de la programación infantil. El Peque Barroco no es un añadido, es una parte esencial del proyecto.

¿Qué se va a encontrar la gente en el mercado, a nivel de productos, para poder adquirir?

La oferta de productos es extraordinariamente variada y cuidada. Una de las señas de identidad del Mercado Barroco es que todos los expositores y artesanos cumplen con el espíritu del evento. No encontramos cualquier producto, sino artesanía de calidad, productos gastronómicos artesanales, objetos de decoración de inspiración histórica, textiles, joyería, cerámica, vidrio artesanal...

Y luego está toda la propuesta gastronómica de época: dulces tradicionales, bebidas de la época, obleas recién hechas, quesos, embutidos artesanos... Comer y beber en el Mercado también es una experiencia. Y todo ello complementado con la oferta de nuestra hostelería local, que en estos días se vuelca de manera especial con el visitante. Los bares y restaurantes del municipio son parte del Mercado, porque el Mercado es un ecosistema que involucra a todo el Real Sitio, y la calidad de nuestros establecimientos en La Granja y Valsaín es extraordinaria.

Una de las insignias de este mercado ha sido siempre la participación vecinal ¿se sigue involucrando la gente tanto?

Sí, y eso es lo que más alegra de todo. La participación ciudadana directa es uno de los grandes valores del Mercado Barroco y uno de los factores que lo distinguen de otros eventos similares. Aquí no todo viene de fuera: aquí los vecinos se visten de época, participan en los desfiles, colaboran en la organización, involucran a sus negocios... El Mercado es nuestro, de todos.

La implicación de la Escuela Municipal de Música y Danza, de DANZART del Real Sitio, de la Asociación Foro Local y de decenas de personas anónimas que dedican su tiempo y su energía para que esto salga bien... eso es lo que da carácter y autenticidad al Mercado. Cuando una persona que viene de fuera ve que los propios vecinos son protagonistas del evento, que hay un orgullo colectivo visible, eso se nota. Y eso fideliza. Por eso tenemos visitantes que llevan años viniendo al Mercado, porque sienten que esto es genuino, una comunidad que celebra su historia y su patrimonio.

¿Nos podría adelantar alguna novedad para este año?

Con las novedades siempre soy un poco reservado porque me gusta que haya sorpresa... pero sí puedo decir que este año hemos trabajado especialmente en dos cosas: primero, en enriquecer la programación de manera que no haya prácticamente ningún momento sin actividad. La idea es que el visitante siempre tenga algo que ver o hacer, que no haya un solo cuarto de hora en que el Mercado esté 'en pausa'. Actuaciones, espectáculos, talleres, demostraciones... de manera encadenada y continua durante los tres días.

Y segundo, la integración de los comercios y la hostelería local dentro de la propuesta general del Mercado. Queremos que quien venga no solo pase por el recinto del Mercado, sino que también descubra o redescubra nuestros establecimientos locales, que son una parte fundamental de la experiencia de visitar el Real Sitio. En definitiva, que el Mercado Barroco sea una razón para conocer y querer todo nuestro municipio.

Ya para acabar, alcalde, ¿qué deseo tiene para la edición número 25? Es un número muy especial…

El año que viene cumplimos veinticinco años. Un cuarto de siglo. Eso es mucho tiempo. Mi deseo es que la edición número 25 sea una celebración a la altura de todo lo que este Mercado ha significado para el Real Sitio de San Ildefonso, para sus vecinos y para las decenas de miles de personas que a lo largo de todos estos años se han acercado hasta aquí.

Quiero que sigamos siendo una referencia nacional, que el Mercado Barroco de La Granja sea uno de esos nombres que todo el mundo en España reconoce cuando se habla de mercados históricos de calidad. Pero sobre todo quiero que sigamos siendo un Mercado de los vecinos, que la gente del municipio siga sintiéndolo como propio, que los jóvenes se enganchen a él igual que se han enganchado las generaciones anteriores.

Y mi agradecimiento más profundo, ya que me da usted la oportunidad de expresarlo: a todos los trabajadores municipales de todas las áreas que año tras año trabajan duro para que esto salga bien, a Protección Civil de La Granja y de Valsaín que nos cuidan y nos protegen con una entrega admirable, a la Asociación Foro Local y a todas las personas que se implican de forma directa poniendo su tiempo, su energía y su ilusión. A los comerciantes, a los hosteleros, a los artesanos. A los vecinos que se visten de época. A las familias que traen a sus hijos. A todos ellos: gracias de corazón. El Mercado Barroco es de todos.