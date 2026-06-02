El helado de crema 'made in' Segovia que fusiona cerveza artesanal, miel, manzana reineta y crujiente de almendra

El obrador de Bendito Nanno y el centro de mayores de Villacastín acogieron en la tarde de ayer la celebración de la II Jornada de los helados de Alimentos de Segovia.

Esta iniciativa, promovida por la marca agroalimentaria de la Diputación de Segovia, reunió a una treintena de profesionales del sector hostelero de la provincia y a representantes de la asociación Hotuse.

El encuentro tuvo como objetivo principal reivindicar el papel del helado artesanal en la restauración actual, demostrando que su potencial va mucho más allá del postre tradicional y que puede aportar diferenciación, identidad cultural y un notable valor añadido a las cartas de los establecimientos segovianos.

La jornada comenzó con un análisis técnico sobre la evolución de la heladería y las diferencias sustanciales entre los procesos industriales y los puramente artesanales.

Posteriormente, los asistentes visitaron las instalaciones de Bendito Nanno para conocer de primera mano las dinámicas de trabajo en el obrador, la selección de materias primas naturales y los criterios esenciales para desarrollar sabores auténticos a partir de ingredientes de proximidad.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, subrayó la importancia de consolidar estos espacios de encuentro para conectar el talento de los productores locales con las necesidades del sector hostelero, destacando que el helado artesanal está llamado a convertirse en un magnífico embajador del territorio.

El momento central del encuentro fue la degustación de cinco propuestas de vanguardia diseñadas por el maestro heladero y propietario de Bendito Nanno, Mariano Álvarez, ideadas para mostrar la versatilidad del producto en diferentes momentos de una comida.

La experiencia comenzó con un refrescante sorbete de piña y perejil concebido como aperitivo, al que siguió una original granita siciliana de tomate asado a baja temperatura en horno de barro, confitado con sal y tomillo, coronada con una anchoa.

Tras este pase salado que despertó la curiosidad por su equilibrio de sabores, los profesionales probaron un sorbete puro de fresa natural y un helado de stracciatella con chocolate belga al 54%.

El broche de oro de la jornada lo puso la denominada ‘Cucharada Segoviana’, una creación exclusiva que fusiona la cerveza artesanal lager de 90 Varas y la miel de Entrehoces, ambas firmas adheridas a Alimentos de Segovia, en una crema helada servida sobre compota de manzana reineta y un crujiente de almendra.

Mariano Álvarez defendió que la verdadera innovación en el sector no consiste en seguir modas pasajeras, sino en construir sabores con sentido y honestidad en el producto, abriendo la mente para demostrar que el helado puede ser un pase intermedio, un acompañamiento o un gran final de menú.

Con esta segunda edición, Alimentos de Segovia busca generar sinergias comerciales sólidas entre los productores agroalimentarios y los restaurantes de la provincia a través de la artesanía y el producto de kilómetro cero.