El cáliz que se regalará al papa León XIV en su visita a España: obra de cristal hecha a 1.500 grados en un pueblo de Segovia

La pieza especial fabricada en la Real Fábrica de Cristales que será objeto de atención protocolaria a Su Santidad El Papa durante su visita oficial a España en los próximos días.

La pieza fue entregada al obispo de Segovia, Monseñor Jesús Vidal, quien será el encargado de trasladarla durante la próxima visita papal a Madrid. Más información : Siloé actuará ante el Papa León XIV: primeros artistas confirmados en la gran vigilia de jóvenes en Madrid

Existen objetos que han nacido para pasar a la historia, y este es uno de ellos. Se trata, en este caso, de un cáliz elaborado por la Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia) para entregar al papa León XIV en su viaje a España.

La pieza fue entregada este domingo al obispo de Segovia, Mons. Jesús Vidal, quien será el encargado de trasladarla durante la próxima visita papal a Madrid con la esperanza de poder entregársela personalmente al Pontífice.

Pero detrás de este regalo institucional se esconde una historia de ilusión compartida, trabajo artesanal y simbolismo religioso.

El presidente de la Real Fábrica de Cristales, Andrés Ortega, y el obispo segoviano coincidieron durante el acto en un deseo, que algún día León XIV pueda utilizar el cáliz, aunque sea en la intimidad de sus celebraciones privadas.

«Lo bonito y enriquecedor que será poder vivir de primera mano el diálogo directo, cercano y pastoral del papa con el pueblo español», destacó Jesús Vidal al referirse a la esperada visita del Pontífice.

Una obra nacida del fuego

La creación del cáliz supuso uno de los mayores desafíos recientes para los artesanos de La Granja.

La complejidad técnica obligó a realizar varias pruebas de cada una de las piezas antes de alcanzar el resultado definitivo.

El proceso comienza donde todo empieza en la fábrica: frente al horno.

Allí, a 1.500 grados centígrados, las materias primas se convierten en cristal líquido.

Cálices

A partir de ese momento intervienen distintas manos expertas que moldean, tallan y decoran una pieza que debe cumplir tanto exigencias artísticas como estrictos requisitos litúrgicos.

Con cerca de treinta centímetros de altura, el cáliz presenta una presencia imponente.

Entre los detalles más cuidados figura uno especialmente relevante desde el punto de vista teológico: el recipiente no es traslúcido, evitando que el contenido pueda verse desde el exterior durante la celebración.

Tras el soplado y el enfriamiento controlado, llega el turno del facetado. Los artesanos esculpen pétalos en la base, trabajan delicadas geometrías en el tallo y graban cuidadosamente el escudo oficial de la pieza.

El último paso corresponde a la decoración con pan de oro, fijada mediante una nueva cocción que culmina el proceso.

Un cáliz para el Papa y otro para Segovia

La Real Fábrica quiso además obsequiarle con un segundo cáliz idéntico al destinado a León XIV, aunque personalizado con su simbología episcopal.

De este modo, ambas piezas quedan unidas por una especie de vínculo simbólico: una permanecerá en Segovia y la otra aspira a encontrar su lugar en el Vaticano.

El acto concluyó con un homenaje a quienes rara vez ocupan los titulares. Jesús Vidal quiso agradecer personalmente la labor de Diego, maestro de la planta de soplado, y de Cristina, responsable del esmaltado y la decoración.