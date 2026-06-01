El mercado barroco que te transportará a Venecia: un gran desfile y un ritual de fuego para respirar el esplendor del s. XVIII

El Real Sitio de San Ildefonso se prepara para vivir un viaje en el tiempo. Del 5 al 7 de junio, se celebra el XXIV Mercado Barroco.

Durante todo el fin de semana, el municipio segoviano se transformará para revivir el esplendor del siglo XVIII. Habrá artesanía, música, teatro y espectáculos de fuego.

Para garantizar que los niños también disfruten de esta experiencia, el evento cuenta con el espacio Pequebarroco, un rincón infantil con atracciones ecológicas ubicado en el Atrio de la Iglesia del Cristo.

Este rincón abrirá sus puertas el viernes por la tarde ofreciendo un taller de velas, la obra de títeres En un lejano reino, a cargo de Teatro Infinito, y un taller de obleas para cerrar la jornada.

El sábado, los más pequeños podrán disfrutar desde por la mañana con un taller de pintura textil y la función El bosque embrujado.

Por la tarde los niños podrán aprender a decorar galletas, mezclar su propia infusión, crear pócimas mágicas y disfrutar de la obra El mejor regalo del mundo.

La programación de Pequebarroco concluirá el domingo con pintura de vasos, el taller de velas, la obra El sueño de volar y el taller interactivo Planta tu deseo.

La apertura oficial del mercado general se celebrará el viernes a las 17:30 horas, momento en el que las calles comenzarán a llenarse de Damas y nobles de la corte de la compañía Bambolea y los acordes de Los Músicos de la Corte del grupo Gálata.

La tarde del viernes estará repleta de actividades dinámicas como los talleres participativos de inicio de esgrima y las charlas sobre la evolución de las armas y armaduras impartidas por Cabalburr.

Además, el público podrá deleitarse con continuas exhibiciones de cetrería, pasacalles de gigantes a cargo de Saltinpunqui y personajes fantásticos como los Elfos de ensueño.

Al caer la noche, el misticismo tomará el control con la aparición de los Brujos trashumantes, una Mascarada veneciana y, finalmente, un espectacular Ritual de fuego a las 22:45 horas.

El sábado 6 de junio, la programación arranca a las 11:00 horas y destaca por el pregón inaugural a las 13:00 horas en la Plaza de los Dolores, que dará paso a un Gran Desfile de Vestuario Barroco organizado por la Asociación Foro Local.

La mañana estará amenizada por un cuarteto de música barroca, la Danza del Minué, y la picaresca de los personajes Pícaros y desarrapados.

Por la tarde, la atmósfera se enriquecerá con la percusión entre fuentes y estatuas de Kabayla Zingary y la presencia de Seres del bosque.

Uno de los platos fuertes del evento llegará a las 20:00 horas con el Gran Desfile de Máscaras y vestuario barroco.

La intensa jornada sabatina culminará por la noche con la curiosa Cencerrada decrépita de Saltinpunqui y el gran espectáculo de fuego en gran formato La luz en llamas, a cargo de Bambolea.

Para la clausura del domingo 7 de junio, el mercado acogerá a un grupo de música de cámara en sus inmediaciones a las 12:00 horas, seguido de una exhibición de danza bolera a cargo del grupo local Danzart del Real Sitio a las 12:30 horas.

A lo largo del día, los visitantes podrán cruzarse con nuevos personajes como La hechicera y el druida o los Magos de altura.

Antes de despedir esta vigésimo cuarta edición, Los Monstruos recorrerán el mercado a las 21:00 horas, dejando paso a la traca final de las 22:45 horas con el espectáculo La vida del fuego.

Pero además, la cultura local tendrá un papel protagonista. La Real Fábrica de Cristales de La Granja ofrecerá demostraciones en vivo del soplado de vidrio.

Durante el fin de semana, se aplicará una tarifa reducida de 8 €. El acceso será gratuito para los nacidos en el municipio y aquellos visitantes que acudan vestidos con atuendos barrocos.

Los asistentes podrán llevarse un recuerdo inolvidable pasando por el Photocall Barroco y podrán participar en el concurso oficial de fotografía a través de Instagram.