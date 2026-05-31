La Diputación de Segovia aprueba una estrategia pionera para liderar el despliegue de una IA responsable

Imagen de la sesión 'Nociones básicas para el uso de la Inteligencia Artificial en la Diputación de Segovia'.

La Diputación de Segovia ha puesto en marcha una estrategia pionera con el objetivo de liderar el despliegue de una inteligencia artificial responsable en la administración pública.

El resultado ha sido la aprobación de su nueva Estrategia sobre la Implementación y Utilización de Sistemas de Inteligencia Artificial (EIA), con la que busca optimizar la eficacia de sus servicios y actuar como referencia con un modelo de gestión basado en la excelencia y la IA responsable.

La primera medida de este despliegue estratégico es la convocatoria del conjunto de la plantilla para una sesión informativa titulada 'Nociones básicas para el uso de la Inteligencia Artificial en la Diputación de Segovia'.

La sesión, que duró más de una hora y media, estuvo marcada por una metodología dirigida a todo el personal, independientemente de sus conocimientos técnicos previos, para darle a conocer las oportunidades y desafíos de esta tecnología disruptiva.

El encuentro, para analizar el impacto real de la IA en la administración, contó con las intervenciones del doctor José Vicente Álvarez Bravo, experto de la Escuela de Ingeniería Informática de la UVa, la del delegado de Protección de Datos y la del responsable del Sistema ENS de la Diputación de Segovia.

Los tres ponentes se centraron en las buenas prácticas, la utilización segura de la IA, las iniciativas que ya se han puesto en marcha y los casos de uso con mayor potencial para transformar positivamente la atención a la ciudadanía.

La jornada también pudo ser seguida en directo por videoconferencia y está dentro del intranet provincial para poder ser visionada en diferido.

La institución provincial garantiza así que toda la plantilla tenga acceso a esta formación clave, independientemente de donde se encuentre o su disponibilidad, asegurando que nadie se quede al margen de este proceso.

El diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, ha destacado que la IA "debe ser un motor para elevar la calidad de la gestión pública, siempre bajo los principios de licitud y ética".

La EIA aprobada por la Diputación de Segovia tiene como eje central la puesta en marcha de un marco de gobernanza sólido y transparente, sosteniendo entre otras afirmaciones que "en el entorno de las administraciones públicas no debe ser admisible cualquier uso de la IA".

El texto sigue defendiendo que su utilización debe "ser un referente de ejemplaridad en el buen uso de una buena IA, gobernada, segura y al servicio de la ciudadanía".