El Museo Esteban Vicente clausura ‘Ouroboros’ con 4.700 vistas y cierra 2025 con un remanente de 182.000 euros

Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación de Segovia, en el Pleno del Museo Esteban Vicente

Ha sido una semana importante para el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Ha inaugurado exposiciones de calado con el Instituto Cervantes en París y Varsovia.

En medio de todo ello, el Pleno del Consorcio del Museo, presidido por Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación de Segovia, se reunió este jueves para dar cuenta de la aprobación de liquidación del Presupuesto 2025.

En este ejercicio, durante el cual se han llevado a cabo las obras de climatización del centro, ha quedado cerrado en un resultado presupuestario de 95.147,54 euros y un remanente de Tesorería de 182.486,63 euros.

Durante la sesión, en la que la directora del Museo, Ana Doldán, informó de toda la actividad reciente llevada a cabo en el espacio museístico, así como de los detalles en torno a exposiciones organizadas en Roma, París y Varsovia, el Pleno también acordó la aceptación de cuatro de las obras que han formado parte de ‘Ouroboros’.

Enmarcadas dentro de la serie ‘Vida Suspendida’, la artista Laura Torrado ha querido donarlas “como muestra de agradecimiento y como gesto de cierre que perpetúa el vínculo iniciado a raíz de nuestra colaboración”.

La muestra, que inauguraba el año en el Museo Esteban Vicente y ha permanecido expuesta hasta el 17 de mayo, ha sido visitada por cerca de 4.700 personas, según informó Ana Doldán a los miembros del Pleno.

Ha recordado, al mismo tiempo, que ‘Ouroboros’ ha sido una exposición coral junto a la Catedral de Segovia, la Real Fábrica de Tapices y la Real Fábrica de Cristales y que, si se tiene en cuenta que 176.000 visitantes han pasado por las capillas de La Piedad y San Frutos.

1.616 lo han hecho por la galería de exposiciones y el obrador de alfombras de la Real Fábrica de Tapices; y 10.500 han pasado por la Real Fábrica de Cristales en el tiempo en el que las intervenciones de Laura Torrado han sido expuestas en estos espacios, ‘Ouroboros’ ha sido “un éxito y una demostración de que la cooperación entre instituciones es posible y, desde la cultura y el arte, puede resultar inspiradora para otros ámbitos”, como afirmó Miguel Ángel de Vicente tras la sesión.

Por lo que respecta a las próximas actividades programadas, Ana Doldán avanzó que la siguiente exposición que acogerá el Museo será la muestra ‘Elías Crespin. Pneuma. Entre los silencios del movimiento’, que del 19 de junio al 25 de octubre supondrá la primera gran exposición individual en España del artista venezolano, uno de los más relevantes relacionados con la renovación contemporánea del movimiento cinético.

Esta exposición también constituirá el primer intento de abordar de forma integral la trayectoria de Crespin en el ámbito nacional. Además, de manera más reducida, entre el 25 de junio y el 25 de octubre el Museo también acogerá una pequeña muestra de la obra sensorial de Pablo Merchante.

Finalmente, según detalló Ana Doldán, el 2026 cerrará con un nuevo episodio del proyecto ‘Mujeres artistas en la España contemporánea’, iniciado junto a la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad de la Diputación en 2024.