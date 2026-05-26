Robles asegura que España no va a entrar "nunca" en conflicto sin tener un "paraguas" internacional

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada del jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López, inaugura las II Jornadas Geopolíticas del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Nacho Valverde Ical

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió que España no va a entrar “nunca” en conflicto sin tener un “paraguas” internacional de algunas de las organizaciones que reconoce el derecho internacional.

Así lo expuso en el marco de la inauguración de las II Jornadas Geopolíticas del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) junto al almirante general Teodoro Esteban López, que tuvo lugar esta tarde en el Centro de Congresos del Parador de La Granja (Segovia).

Durante su intervención, Robles expresó que esta segunda edición, que se desarrollará hasta el jueves, servirá para crear un marco de debate “en el que, con prudencia, pero teniendo la máxima sinceridad, veamos la situación en la que se encuentra Europa y el mundo”.

“Estamos absolutamente preocupados por haber entrado en el quinto año de la guerra de Ucrania” que, según apuntó, “supone un fracaso”.

En este sentido, se refirió a los ataques a Kiev que se produjeron ayer. “El número de muertos que está habiendo en la frontera es un toque de atención a todos” porque hoy, la Unión Europea “ponía de relieve el hecho de que los países bálticos están recibiendo constantemente los ataques de drones”, destacó Robles.

En este contexto, la ministra de Defensa expresó que, desde el Gobierno “creemos firmemente en el compromiso con la paz”, así como en el multilateralismo “esencial y básico para la convivencia” y en el respeto a las normas y al derecho internacional.

“Si cada país puede marcar las reglas del juego en función de su potencia armamentística no estamos avanzando en el camino de la paz”, asintió.

Por eso, consideró que España es un “aliado” porque cree en el multilateralismo “firme, serio, responsable y comprometido”. “Creemos firmemente en el vínculo trasatlántico, no creemos en las imposiciones y sí en la relación de aliados serios y comprometidos”, afirmó Robles.

También hizo referencia a los cerca de 4.000 militares españoles que están en misiones de paz en el mundo “siempre con un paraguas internacional”, en los distintos dominios, por tierra, mar y aire.

“Me siento orgullosa de decir que España “está comprometida con la paz y con las normas de derecho internacional porque creemos en estos valores que son los que permiten la convivencia”, remarcó.

Para terminar, la ministra de Defensa señaló que, en ese compromiso de España por la paz, el respeto y las normas del ordenamiento jurídico internacional “contamos con una pieza esencial, nuestras fuerzas armadas”.

“El orgullo que tengo como española de los hombres y mujeres que tienen una capacidad de entrega, compromiso y sacrificio”, indicó, mientras ensalzaba el compromiso “firme” con la paz, el multilateralismo, el derecho internacional, con los aliados y, sobre todo, el orgullo que, como españoles tenemos que tener con las fuerzas armadas”.

Para continuar con el recorrido de las II Jornadas Geopolíticas, deseó a los ponentes y asistentes un debate “tranquilo, sosegado, firme, reflexivo y comprometido con los valores de la paz y de una seguridad y defensa que requiere trabajar por la paz” porque, según concluyó la ministra, “invertir en defensa es invertir en seguridad, libertad y democracia”.