Ya es oficial: ayudas de hasta 2.500 euros para autónomos y empresas de Segovia de reciente creación

Imagen de archivo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia.

La Diputación de Segovia ha hecho público ya en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para empresas de reciente creación y emprendedores correspondiente al año 2026.

Una línea que fue aprobada en la Junta de Gobierno el pasado 12 de mayo y que tiene como objetivo impulsar la economía provincial y favorecer la creación de empleo mediante apoyo a nuevas empresas y proyectos de autoempleo en el medio rural.

Podrán beneficiarse de las subvenciones las iniciativas que estén establecidas en municipios de menos de 20.000 habitantes y en sus entidades locales menores dependientes.

La dotación presupuestaria es de 50.000 euros y cada beneficiario podrá optar a una ayuda de 2.500 euros máximo, que servirá para facilitar la puesta en marcha y el mantenimiento inicial de la actividad empresarial.

La vicepresidenta segunda y diputada del área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que la institución provincial "mantiene y refuerza su compromiso con el desarrollo económico y social de la provincia ayudando a las pequeñas empresas y autónomos a iniciar sus actividades económicas en el medio rural".

Podrán optar y presentar la solicitud las nuevas empresas y emprendedores que hayan comenzado su actividad y se hayan dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Según la vicepresidenta segunda, "estas ayudas suponen un respaldo importante para quienes deciden emprender en nuestros pueblos, contribuyendo a generar oportunidades, fijar población y dinamizar la actividad económica local".

El extracto de la convocatoria se ha publicado en el BOP, discurriendo el plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de junio de 2026. Las bases completas de la convocatoria podrán consultarse tras su publicación en la página web de la Diputación de Segovia, a través del apartado de subvenciones del área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible: Diputación de Segovia – Subvenciones Promoción Provincial.

En conclusión, Rodríguez ha subrayado que "desde la Diputación seguimos trabajando para crear un entorno favorable al emprendimiento y apoyar a quienes apuestan por desarrollar su proyecto de vida y empresarial en la provincia de Segovia".