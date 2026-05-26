Un famoso programa de TV descubre la riqueza histórica y gastronómica de La Granja de San Ildefonso

Montaje de Adrienne Chaballe, su presentadora, y La Granja de San Ildefonso De tapas por España. TVE

El próximo miércoles 27 de mayo, el equipo del programa De Tapas por España se desplazará al Real Sitio de La Granja de San Ildefonso para el rodaje de una entrega especial dedicada a la convivencia entre la historia y los fogones.

En este nuevo capítulo, que también pondrá el foco en Aranjuez, la presentadora Adrienne Chaballe se adentrará en un viaje por las solemnes calles y palacios del municipio segoviano con el objetivo de hallar el maridaje perfecto entre el patrimonio monumental y la cultura de barra y mantel.

La inmersión histórica comenzará en el Palacio Real de La Granja, una de las joyas palaciegas más destacadas del siglo XVIII en España.

Adrienne recorrerá los jardines barrocos junto al delegado de Patrimonio Nacional, Nilo Fernández, para profundizar en el legado de este entorno y disfrutar del espectacular funcionamiento de sus fuentes monumentales, auténticos prodigios de la ingeniería hidráulica de la época.

Para completar la visión técnica y social del municipio, la presentadora conversará con el arquitecto Eduardo de la Torre, quien desglosará la evolución urbanística del Real Sitio y la relevancia histórica de la Real Fábrica de Cristales en el desarrollo de la población.

La vertiente culinaria, pilar fundamental del espacio televisivo, tendrá como protagonista absoluto al judión de La Granja.

La presentadora visitará Casa Zaca, uno de los establecimientos más emblemáticos de la zona, donde el cocinero Zacarías Peinador le revelará los secretos de este producto local y cerrará la degustación con un toque dulce a base de frambuesas.

La exploración gastronómica continuará en el restaurante La Fundición, de Aníbal Herrero, un espacio que rinde homenaje al pasado industrial de la villa.

Allí se mostrarán interpretaciones más innovadoras de la legumbre local, presentándola en formatos sorprendentes como mantequilla, florones o croquetas.

A través de esta experiencia, el programa permitirá a los espectadores descubrir cómo La Granja ha construido su identidad actual manteniendo un equilibrio entre la tradición artesanal, el peso de su patrimonio histórico y las propuestas gastronómicas más contemporáneas.

De Tapas por España invita a su audiencia a seguir este recorrido por los Reales Sitios cada domingo a las 19:50 horas en La 2 de TVE.

Tras concluir la grabación en tierras segovianas, el equipo continuará su ruta por otros destinos nacionales de gran relevancia patrimonial, entre los que se encuentran Toledo, Cuenca, Ávila, Baeza, Tarragona y Melilla.