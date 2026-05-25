Nuevas infraestructuras y apoyo al empleo: la Diputación evalúa sus proyectos prioritarios en el medio rural

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente en su visita hoy a Nieva. Diputación de Segovia.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, se ha echado a la carretera para compartir el día con los vecinos de Nieva, Melque de Cercos, Juarros de Voltoya y Martín Muñoz de las Posadas.

Aprovechando que mayo llena los pueblos de romerías, fiestas y procesiones, De Vicente, acompañado por el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, ha querido vivir de cerca estas tradiciones tan de la tierra y, de paso, ver con sus propios ojos cómo están funcionando las inversiones de la Diputación en el día a día del medio rural.

El viaje ha terminado por todo lo alto en Martín Muñoz de las Posadas, donde el presidente se ha sumado a la misa y a la procesión en honor a la Virgen del Desprecio junto al alcalde de la localidad, José Antonio García.

Entre saludo y saludo, ambos han tenido tiempo para repasar los proyectos del pueblo, que ha recibido casi 334.000 euros de la institución provincial en los últimos diez años.

Visita del presidente de la Diputación de Segovia a Martín Muñoz de las Posadas. Diputación de Segovia.

Este año 2026, la gran prioridad es reformar un edificio municipal para abrir la nueva farmacia del pueblo, una obra de 48.000 euros en la que la Diputación arrima el hombro aportando 36.000, además de otros 25.000 euros inyectados a través de sus planes extraordinarios.

La ruta había comenzado temprano en Nieva. Allí, su alcalde, Emilio Maroto, ha enseñado a De Vicente la nueva pista de pádel que se va a inaugurar este mismo viernes con un significado muy especial: llevará el nombre de Jonathan Rubio, como un emotivo homenaje al anterior regidor del municipio, trágicamente fallecido.

También han aprovechado para pasarse por las obras de la nueva biblioteca del pueblo, que si todo va bien abrirá sus puertas en apenas dos semanas.

En Melque de Cercos, junto al regidor Jesús Tejedor, De Vicente comprobó la reforma del centro de ocio y bar de la localidad, financiada con planes provinciales de sostenibilidad energética, y visitó a Milagros Palomo, una vecina usuaria del servicio de teleasistencia que regentó el establecimiento hostelero local durante casi cuarenta años.

Por su parte, en Juarros de Voltoya, el alcalde Félix Renedo detalló el proyecto de este año, centrado en la instalación de un sistema fotovoltaico de autoconsumo colectivo para los suministros municipales que cuenta con una aportación provincial de 30.000 euros.

Visita del presidente de la Diputación a Melque de Cercos. Diputación de Segovia.

Más allá del repaso a las infraestructuras y programas culturales, los alcaldes de Nieva, Melque de Cercos y Juarros de Voltoya han trasladado al presidente de la Diputación una profunda preocupación común: la falta de secretarios municipales.

Las tres localidades acumulan ya dos meses con estas vacantes sin cubrir, una situación que, según han denunciado, paraliza la gestión ordinaria de los consistorios.

Miguel Ángel de Vicente ha compartido el malestar de los regidores y ha dirigido las críticas hacia la Administración General del Estado por la falta de convocatorias públicas para paliar el déficit de estos habilitados nacionales, un problema estructural que afecta de forma directa al funcionamiento de los pequeños municipios de la provincia.