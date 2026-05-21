Albert Rivera estará en en el IE University de Segovia para una cita con 500 inversores y emprendedores

El campus de Santa Cruz la Real de IE University se ha convertido este jueves en un auténtico hervidero de talento, tecnología y grandes ideas. Más de medio millar de personas, entre emprendedores, inversores y estudiantes, se han dado cita en la tercera edición de SegoviUp.

Un encuentro que consolida a Segovia como un referente de innovación en el mapa nacional y que este año ha puesto el foco en el gran tema del momento: el impacto de la inteligencia artificial en los negocios.

Promovido con fuerza por la Diputación de Segovia, IE University y Global Business Owners (GBO), el evento ha dejado claro que la provincia tiene las herramientas necesarias para retener talento y generar riqueza.

Durante la apertura, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha destacado la capacidad de la tierra para liderar estos espacios y conectar el tejido empresarial con la inversión en un entorno único, especialmente con la mirada puesta en el medio rural.

Haciendo un guiño al lema de este año, 'Inspirando a la inteligencia artificial', De Vicente ha asegurado que si algo sobra en este foro es precisamente inspiración: "Para la inteligencia artificial, para la inteligencia humana y para cualquier tipo de inteligencia, emocional o no, que quiera dibujar un escenario prometedor para su empresa".

Conexiones con ética y ponentes de primera fila

Por su parte, el rector de IE University en Segovia, Salvador Carmona, ha recordado que el verdadero éxito de este ecosistema no se mide solo en billetes, sino en el impacto social de los proyectos.

"El progreso real es el que une talento, ética y respeto por todos. El valor de esta edición no está en el volumen de negocio que se genera, sino en las conexiones que nacen entre personas que comparten una misma visión", ha reflexionado Carmona.

Para dar forma a esas visiones, los pasillos del campus han contado con la presencia de nombres muy conocidos del panorama nacional como Albert Rivera, María Benjumea o Francesca Garrigues, quienes han compartido protagonismo con directivos de firmas segovianas que ya son un referente en sostenibilidad e innovación, como Francisco Terán o Paula Quintanilla.

A través de mesas redondas, talleres y un concurrido concurso de presentaciones de startups, los asistentes han podido tomar el pulso a las últimas tendencias en liderazgo, financiación y gestión empresarial.

Un trampolín para fijar población en el territorio

La jornada, que se cerrará con un gran espacio de networking para que surjan alianzas y contratos, será clausurada por la vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez.

Rodríguez ha querido hacer hincapié en el crecimiento imparable que ha tenido el evento en solo tres años, transformándose en una plataforma real de oportunidades.

Además, ha lanzado un mensaje clave para el futuro de la provincia: "Desde la Diputación seguimos apostando por iniciativas que contribuyan a fijar población, impulsar el emprendimiento y crear nuevas oportunidades de desarrollo en el territorio".