Los alcaldes de Segovia conocen desde dentro el servicio provincial de bomberos de la Diputación

Los alcaldes de la provincia se interesan por el funcionamiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Segovia

Más de un centenar de alcaldes y representantes municipales de la provincia de Segovia han participado este martes en una jornada de puertas abiertas organizada por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación.

La visita se ha desarrollado de forma simultánea en los parques de Palazuelos de Eresma y Boceguillas, con el objetivo de que los responsables locales conozcan de primera mano el funcionamiento de un servicio llamado a cubrir emergencias en todo el territorio provincial.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente; el coordinador del SPEIS, Sergio Gutiérrez; y el director técnico, Carlos Castro, recibieron a parte de los representantes en el parque central de Palazuelos.

En Boceguillas, la bienvenida corrió a cargo del diputado de Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral, y de la diputada del SPEIS, Elisabet Lázaro. Después, los grupos intercambiaron los recorridos para conocer ambas instalaciones.

La jornada permitió a los alcaldes ver las dependencias interiores de los parques, las salas de formación y descanso, las cocheras, el área de desinfección y los medios móviles, tanto ligeros como pesados.

También asistieron a una demostración con vehículos nodriza y una bomba dotada con turbina de alta capacidad de extinción.

La visita tuvo, además, una parte inesperada. En torno a las 10.30 horas, los representantes municipales pudieron presenciar la salida de dos equipos de emergencia: uno desde Palazuelos de Eresma hacia un aviso en Labajos y otro desde Boceguillas por un accidente múltiple en la A-1.

Durante la bienvenida, De Vicente defendió que era “de justicia” que los alcaldes fueran los primeros en conocer los parques ante las numerosas solicitudes de visita recibidas.

También destacó que el SPEIS es ya “un modelo en Castilla y León y fuera de nuestro ámbito regional”, después de cinco años de gestiones y una inversión cercana a los diez millones de euros, financiada por la Diputación salvo una subvención de dos millones de fondos europeos gestionada por la Junta.

El presidente provincial insistió en que esta inversión se ha realizado “sin detraer un euro” de la labor ordinaria de la Diputación con los ayuntamientos, y citó como ejemplo el Plan Extraordinario de Inversiones aprobado recientemente por el Pleno.

De Vicente también defendió la creación de una tasa vinculada al servicio, como forma de que los municipios lo sientan “como propio” y valoren su mantenimiento mediante una pequeña aportación.

Por su parte, el director técnico del SPEIS, Carlos Castro, subrayó la importancia de la prevención y pidió a los alcaldes que trasladen esa cultura a sus municipios. Al mismo tiempo, remarcó la vocación del servicio para atender cualquier emergencia que pueda producirse en la provincia de Segovia.