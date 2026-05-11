Agrelo, un policía de Francia a Segovia: “No he probado aún el cochinillo y el lechazo, pero está en mi agenda”

La Comisaría Provincial de Segovia participa, un año más, en el Proyecto Comisarías Europeas, que está impulsado por la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional.

Va a acoger, entre los días 7 y 22 de mayo, a un agente de la Policía Nacional de Francia. En esta ocasión, el intercambio cuenta con la presencia de un Brigadier Jefe, rango equivalente al de Subinspector de la Policía Nacional Española.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado con Agrelo Vincenzo, de 56 años y que nació en Tours, una ciudad francesa que se ubica en el centro del país. Suma 36 años de servicio y estará hasta el 22 de mayo en Segovia.

“No es la primera vez que participo en este programa. Es la cuarta. He estado dos veces en Madrid, otra en Pamplona y he llegado a Segovia el pasado 7 de mayo”, explica el agente en la conversación con este medio.

España, el cochinillo y el lechazo

“España es mi país de corazón. Mi padre era de Galicia y aquí, siempre, estoy muy cómodo”, afirma el francés que habla castellano de una forma casi perfecta y que señala que “no ha tenido ninguna experiencia desagradable” hasta el momento en nuestro país, ejerciendo su labor.

Asegura que, desde su llegada, le han tratado “muy bien” en la comisaría y, charlamos con él después de que llega al lugar tras patrullar por las calles segovianas. Nos atiende de una forma muy amable y cercana.

“El sábado pude conocer el Acueducto de Segovia entre lluvia, eso sí. Me gustó mucho a pesar de todo. No he probado aún el cochinillo y el lechazo, pero está mi agenda. Iré con mis compañeros a degustarlo”, añade.

Su trabajo, como relataremos a continuación pasa por “prestar ayuda” al ciudadano que de él necesita en las maravillosas calles de la capital segoviana.

“Que sepan que siempre que nos necesiten, aquí estamos”, finaliza.

Su labor

Durante su estancia en Segovia, el agente francés va a realizar patrullas mixtas junto a efectivos de la Comisaría Provincial, vistiendo su uniforme nacional y portando su arma reglamentaria, tal y como contempla este programa de cooperación policial.

Su labor se va a centrar, de forma principal, en las zonas de mayor afluencia turística de la ciudad, con especial atención al Festival Internacional de Títeres ‘Titirimundi’, uno de los eventos culturales más destacados y concurridos en la capital segoviana.

Y es que estos meses de abril y mayo representan una de las épocas del año con mayor llegada de visitantes extranjeros a la ciudad. Es especialmente numeroso el turismo procedente de Francia.

La presencia de agentes de la Policía Nacional francesa supone un importante apoyo en lo que tiene que ver con la atención y asistencia a ciudadanos francófonos, facilitando la comunicación y mejorando la eficacia en cualquier tipo de intervención policial.

El proyecto

El Proyecto Comisarías Europeas fomenta el intercambio de agentes entre distintos cuerpos policiales europeos.

Además de Francia, la Policía Nacional española colabora en esta iniciativa con la Policía de Segurança Pública de Portugal, la Polizía di Stato de Italia, la Landespolizei de Alemania y la Politie de Países Bajos.

Cabe destacar que, para formar parte de este programa, los agentes participantes deben acreditar nivel elevado de conocimiento del idioma del país de acogida, para reforzar así la cooperación internacional y la atención, tanto cercana como eficaz a los ciudadanos y turistas europeos.