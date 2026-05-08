De la teleasistencia al deporte social: la Diputación de Segovia blinda la atención en Ayllón

El presidente de la Diputación visita los núcleos de población de Ayllón

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha completado una intensa jornada de visitas institucionales en el extremo nordeste de la provincia, cumpliendo así su compromiso de recorrer todos los municipios del territorio durante el presente mandato.

Acompañado por la alcaldesa de Ayllón, Rosalía Martín, y el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, el regidor provincial visitó los ocho núcleos de población que integran este extenso municipio, limítrofe con las provincias de Guadalajara y Soria.

El itinerario, que comenzó en Valvieja y recorrió localidades como Francos, Estebanvela y Grado del Pico, sirvió para supervisar sobre el terreno el impacto de los planes de inversión provinciales.

En Santibáñez de Ayllón, el presidente destacó el proyecto de pavimentación de la plaza del Doctor Tapia, una actuación que cuenta con un presupuesto superior a los 74.000 euros, de los cuales la Diputación aporta 52.000.

Asimismo, en el núcleo principal se ha proyectado la urbanización de la calle Sierra y la mejora de diversas sendas peatonales, consolidando una inversión que solo a través del Plan de Ayuda Municipal (PAIMP) ha inyectado en el municipio más de 439.000 euros en los últimos diez años.

Más allá de las infraestructuras, la visita puso el foco en la cohesión social y la atención a la dependencia en zonas de baja densidad demográfica.

En Santa María de Riaza, De Vicente pudo saludar a Máxima del Río, usuaria de 80 años del servicio de teleasistencia, ejemplo de la importancia de los programas de proximidad que mantiene la institución.

El presidente subrayó que la dispersión geográfica no es obstáculo para que pedanías como Estebanvela, con menos de cien vecinos, disfruten de programas de Deporte Social, Escuelas Deportivas o Aulas de Manualidades, además de contar con un centro adherido al programa de conciliación 'Crecemos'.

El balance del último año refleja una inyección económica de casi 131.000 euros para Ayllón, destinados no solo a obras de pavimentación, sino también a servicios básicos como el suministro de agua mediante grupos electrógenos y el mantenimiento de caminos rurales.

La colaboración provincial también se ha extendido al ámbito cultural y de empleo, financiando ferias comarcales, programas de lucha contra la violencia de género y circuitos culturales como 'A Todo Folk', que llegan a cada uno de los barrios del municipio para garantizar la igualdad de servicios en todo el territorio segoviano.