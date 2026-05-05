Confirmado: la Diputación de Segovia inyecta 90.000 euros para crear empleo en el mundo rural y fijar población

La Diputación de Segovia ha oficializado esta mañana la firma de los convenios de colaboración con los cuatro Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia, Aidescom, Honorse-Tierra de Pinares, Segovia-Sur y Codinse Cedida

La Diputación de Segovia da un nuevo paso en su estrategia para impulsar el desarrollo rural al formalizar esta mañana los convenios de colaboración con los cuatro Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia: Aidescom, Honorse-Tierra de Pinares, Segovia-Sur y Codinse.

Un acuerdo que consolida el respaldo institucional y refuerza el papel clave de estas entidades en la dinamización del territorio.

El acto, celebrado en el Palacio Provincial, ha reunido a representantes institucionales y a los responsables de los GAL, en una firma que representa una alianza estratégica para mantener vivos los pueblos segovianos.

En total, la Diputación destinará 90.000 euros, distribuidos equitativamente entre las cuatro entidades, para garantizar su funcionamiento y la gestión de las ayudas Leader, fundamentales para el desarrollo de proyectos locales.

El presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, ha subrayado el “compromiso firme” con el medio rural, destacando el papel de los GAL como motores de oportunidades.

“Son aliados fundamentales para fijar población y generar empleo”, ha afirmado, poniendo el foco en uno de los grandes retos de la provincia: combatir la despoblación.

Por su parte, la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha insistido en la importancia de estas entidades como impulsores de la economía local.

Según ha señalado, su labor permite que las ayudas lleguen “de forma eficaz” a emprendedores y proyectos innovadores que buscan arraigarse en el territorio.

La jornada también ha servido para reforzar la coordinación entre la Diputación y los GAL. Durante la reunión posterior, se ha puesto en valor el éxito de la reciente Jornada de Relevo Empresarial y se han marcado nuevas líneas de trabajo conjunto para mantener activos los negocios en los municipios.

Además, la institución ha invitado a los grupos a participar en el evento SegoviUp, que se celebrará el próximo 22 de mayo en IE University, con el objetivo de seguir fomentando la innovación y el emprendimiento en el entorno rural.