El turismo se decanta por la provincia de Segovia durante el puente de mayo

El puente de inicio del mes de mayo ha servido para comprobar otra vez la fortaleza del sector turístico de la provincia de Segovia y la demanda que mantiene por parte de aquellos que escogen el territorio para disfrutar de su tiempo libre. De esta manera, por diferentes zonas de la provincia se ha podido constatar, entre última hora del jueves y el domingo, el movimiento de personas que han llegado en búsqueda de atractivos y experiencias.

Tanto los que se mueven por su pasión a las motocicletas, como los que se decantan por alcanzar destino en autocaravanas, pasando incluso por los amantes del turismo patrimonial, cultural, o también por la naturaleza, las rutas, el cicloturismo, el enoturismo, la versión slow o hasta los apasionados por el astroturismo tienen motivos de sobra para fijarse en las muchas alternativas que reúne Segovia y su provincia.

En esta línea, y según los datos recopilados por las distintas oficinas de turismo repartidas por la geografía de la provincia, se han contabilizado 4.193 consultas a lo largo de estos días. Destacan algunos registros de la zona norte y nordeste, como las 903 que se han contabilizado en Cuéllar, o las 784 del centro existente en el Parque Natural de las Hoces del Duratón. También las 644 de Sepúlveda.

Tomando la villa mudéjar como ejemplo, el día de mayor afluencia ha sido el sábado, 2 de mayo. Además, un 37% de los visitantes contabilizados provenían de la Comunidad de Madrid y un 36%, de diferentes puntos de Castilla y León.

Por tanto, esas dos comunidades autónomas han aglutinado siete de cada diez personas que han llegado a Cuéllar estos días. Por otro lado, ocho de cada diez visitantes que han acudido a la oficina de turismo han consumido algún producto turístico de los ofertados, no limitándose solo a la solicitud de información. Han destacado las visitas a las murallas y la visita teatralizada que une el recorrido por el centro mudéjar, así como la visita al castillo.

En la mayoría de las oficinas de turismo, Castilla y León y Madrid se sitúan como los orígenes más habituales de los visitantes. En cuanto a la tercera plaza sí que aparecen variaciones, con procedencias desde Extremadura, Cataluña o País Vasco. Igualmente, existen registros de visitantes internacionales, con países de origen como Argentina, Reino Unido, Colombia, Bélgica, Alemania, México, Francia, Brasil o Perú.