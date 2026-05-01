Entre cencerros y paja

La localidad segoviana de El Espinar recibe el mes de mayo con la celebración de la Feria de Ganado Vacuno, una cita que persigue el objetivo de homenajear la actividad ganadera, aún presente en el municipio. La Feria, según recuerda el concejal de Urbanismo, Festejos y Seguridad del municipio, Javier Hernando, “se ha hecho toda la vida” pero, tras un parón, en 2019 se recuperó.

Aunque el año pasado no se pudo realizar por la lluvia, este año proponen una nueva programación para una actividad que, indica, “representa las raíces ganaderas de El Espinar, un municipio muy ganadero, en el que de toda la vida ha habido mucha ganadería tanto caballar como vacuna”.

Así, Hernando explica que aún perviven varios ganaderos que exponen y venden sus cabezas en esta feria, que se concentrará en la Plaza de Toros de El Espinar hasta el 3 de mayo. Este espacio alberga medio centenar de corrales con alrededor de 75 animales de cuatro razas, sobre todo, como son la avileña, charolesa, limusina y berrenda.

Imagen de archivo de la Feria del ganado vacuno de El Espinar (Segovia) Ayto El Espinar Ical

“Los machos son bastante grandes y llaman mucho la atención y ver lo bonita que es la plaza de toros llena de animales es una experiencia muy especial”, señala Hernando, mientras añade que en las inmediaciones de la plaza se instalarán entre 15 y 20 puestos de diferentes productos que, asegura, “suelen ser de la provincia”, como embutidos, miel y sus derivados, y artilugios ganaderos como monturas y cencerros. También, habrá un bar con servicio de terraza y un escenario que acogerán varios conciertos a lo largo de estas jornadas.

Programación

La programación comenzó ayer con la recepción del ganado en el recinto y continuará esta tarde con la inauguración oficial a cargo de las autoridades municipales y amenizada por la Escuela de Dulzainas de San Rafael. Mañana, a las 10 horas, se abrirá la Feria de Ganado y Feria de Muestras, para después, a las 14 horas, participar en la degustación de hamburguesas a la plancha de carne IGP de Ávila, amenizada por la charanga ‘El Boquerón’. El coste de la hamburguesa será de un euro, que irá destinado a favor de la asociación ‘Los Fuertes’.

Tras la comida, a las 18.30 horas se celebrará el concierto ‘La Bandita’, con versiones de rock and roll hasta el cierre del recinto, a las 21.00 horas. La mañana del domingo estará marcada por la entrega de premios del Concurso de Dibujo para para niños de cinco a 11 años.

Después, a las 12.30 hora se hará entrega de los trofeos a los mejores ejemplares de caza y, a las 13 horas, se celebrará la ‘Gran subasta de ejemplares’. La jornada continuará con el ‘Gran Concurso de Porra de peso’ de ejemplar vacuno, cuyo premio consistirá en un jamón donado por la tienda El Baúl de Marta.

Imagen de archivo de la Feria del ganado vacuno de El Espinar (Segovia) Ayto El Espinar Ical

Después, los asistentes podrán degustar una cata de jamón en el exterior de la plaza, cuyo precio, tres euros, irá también destinado a la asociación ‘Los Fuertes’. La nueva edición de la Feria de Ganado Vacuno de El Espinar culminará con un Vermú musical amenizado por el grupo ‘De Artes’, en colaboración con el grupo de flamenco Danzartes.

Novedades

Como novedades, el Ayuntamiento instalará durante los tres días de fiesta un toro mecánico infantil dirigido al público más pequeño, que estará disponible mañana de 12 a 14 horas y de 17 a 19 horas y el domingo de 12 a 14 horas. También, propondrán paseos en pony en horario de 17 a 20 horas esta tarde, mañana de 12 a 15 horas y de 17 a 20 horas y, por último, el domingo de 12 a 14 horas.

Participación

Desde el primer año que se recuperó la participación y acogida fue “muy buena”, detalla Hernando, mientras referenciaba que se han contabilizado todos los años alrededor de 5.000 visitantes. Unas cifras que suponen “visibilidad” para el municipio y “un motivo más para que los vecinos disfruten de su casa”.

Como siempre se realiza en el puente de mayo, al ser una zona de veraneo, hay mucha afluencia de visitantes que llegan de Madrid, celebra. “Nos da mucha visibilidad a nivel provincial, comarcal y nacional”, con la presencia de ganaderos de la Comunidad de Madrid que, junto al resto, forman un grupo de una docena de profesionales, concluye el concejal de Festejos.