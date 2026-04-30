El Espinar nombra Hijo Predilecto a Don Abundio García Román, un sacerdote que transformó la vida obrera

Javier Soto, alcalde de El Espinar y Vicente Martín, obispo auxiliar Madrid en el reconocimiento al padre Abundio García Román. Inés Alonso Escribano. Ilunion.

El municipio de El Espinar (Segovia) ha vivido un momento histórico este miércoles, 30 de abril, al nombrar Hijo Predilecto al sacerdote, Abundio García Román.

Este reconocimiento civil, aprobado por unanimidad en el Pleno, llega en un periodo significativo para la comunidad católica, ya que el sacerdote y fundador de Hermandades del Trabajo se encuentra actualmente en pleno proceso de canonización.

La jornada comenzó con una emotiva Eucaristía en la iglesia de San Eutropio, un lugar que el propio Don Abundio frecuentó durante su ministerio.

El acto de entrega de la placa conmemorativa reunió a una amplia representación de autoridades civiles y eclesiásticas, entre ellos el Obispo de Segovia, Jesús Vidal Chamorro, y el Obispo Auxiliar de Madrid, Vicente Martín Muñoz, quien recibió la distinción en nombre de la Archidiócesis.

Durante el homenaje, la teniente de alcalde, Esther Barreno, recordó con palabras de gratitud cómo Don Abundio no "miró para otro lado" en tiempos difíciles.

Foto de Grupo de Hermandades y Fundación en el reconocimiento al padre Abundio García. Inés Alonso Escribano. Ilunion.

Destacó su papel como motor de oportunidades en El Espinar, impulsando proyectos como las residencias Betania o Nazaret, que no solo cuidaron de la comunidad, sino que generaron empleo y fomentaron la igualdad, impulsando la figura de la mujer.

Por su parte, el alcalde, Javier Figueredo clausuró el acto definiendo al sacerdote como un hombre "adelantado a su tiempo" y una pieza esencial de la memoria colectiva del municipio.

La huella de Don Abundio García Román es profunda tanto en Segovia como en Madrid. Fundador en 1947 de las Hermandades del Trabajo, dedicó su vida a la justicia social, promoviendo viviendas dignas, comedores y formación para los obreros bajo el ejemplo de "Jesús, el trabajador de Nazaret".

Hoy, ese espíritu sigue vivo en El Espinar a través de proyectos actuales como la transformación de la Residencia Nazareth en un centro de acogida para refugiados, manteniendo intacto el compromiso de solidaridad con los más vulnerables que marcó toda su trayectoria.