La Diputación de Segovia aprueba el Plan Extraordinario de Inversiones: 7 millones que llegarán a todos los pueblos

Pleno del mes de abril en la Diputación de Segovia

El pleno ordinario de la Diputación de Segovia correspondiente al mes de abril ha sacado adelante uno de los proyectos más ambiciosos de la legislatura: el nuevo Plan Extraordinario de Inversiones (PEI).

Este programa, dotado con 5,2 millones de euros de fondos propios, alcanzará los siete millones de euros gracias a las aportaciones de los ayuntamientos, con el objetivo de reforzar la capacidad inversora de los municipios de la provincia.

A pesar de que las bases de la convocatoria se han diseñado bajo "criterios de baremación objetiva", la propuesta ha fracturado el arco plenario.

El plan ha contado con el respaldo del Grupo Popular, Vox y el diputado no adscrito David Gutiérrez; sin embargo, el PSOE e IU han votado en contra.

La oposición socialista ha criticado que la convocatoria "llega tarde" y que supone un esfuerzo excesivo para los pueblos más pequeños.

Ante estas críticas, el presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, ha sido tajante al asegurar que el calendario del PEI ha sido consensuado con alcaldes, técnicos y empresas para no solaparlo con otros planes provinciales (PAIMP).

"Lo que quedará para la historia es que este equipo de Gobierno crea nuevos servicios y planes extraordinarios gracias a Quinta Real mientras ustedes votan permanentemente en contra de todo", ha replicado De Vicente al portavoz socialista, Máximo San Macario.

La controversia de la tasa de bomberos

Otro de los puntos de fricción ha sido la aprobación definitiva de la Tasa por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS).

Mientras el PSOE ha tildado la medida de "tasazo" basándose en informes que consideran subjetivos, la diputada del área, Elisabet Lázaro, ha recordado que la tasa apenas cubre el 15% del coste real del servicio, que asciende a 4,5 millones de euros anuales.

De Vicente ha defendido la medida como un ejercicio de "responsabilidad" institucional: "Gobernar tiene un desgaste, pero este servicio de competencia municipal que presta la Diputación debe ser valorado por los ayuntamientos y algo tiene que costar".

Modificación presupuestaria y mociones rechazadas

El pleno también ha aprobado una modificación presupuestaria de casi tres millones de euros, fruto de los remanentes de Tesorería y la "buena gestión", según el equipo de Gobierno, lo que ha permitido alcanzar una ejecución presupuestaria del 102%.

Vox se ha abstenido en este punto calificándolo de "necesidad operativa", mientras que IU ha acusado a la institución de priorizar el "marketing" sobre el desarrollo de políticas.

Finalmente, el pleno ha rechazado las cuatro mociones presentadas por los grupos de la oposición.

Entre ellas, la petición del PSOE para un convenio con el Instituto Geológico y Minero, la propuesta de IU contra el acoso escolar, la iniciativa de David Gutiérrez para crear Aulas de Dulzaina, que el equipo de Gobierno se ha comprometido a estudiar a futuro.

Por su parte, la moción de Vox sobre la "prioridad nacional" en las ayudas públicas no ha obtenido ningún apoyo externo.