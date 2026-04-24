Seis intoxicados por gas, dos de ellos niños de tres y cinco años, en una vivienda de Segovia

Seis personas, dos de ellas menores de edad, han resultado intoxicadas por gas tras un incidente en una vivienda situada en la calle Santa María La Real de Nieva, en Segovia, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El aviso se dio a las 04:05 horas de la madrugada de este viernes, 24 de abril, cuando el alertante informaba de que había varias personas indispuestas y de que podría tratarse de una intoxicación por monóxido.

Desde la Sala del 112 se informó a la Policía Local de Segovia, también al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Segovia y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Desde Sacyl se ha movilizado una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico y se ha alertado a las empresas suministradoras del gas.

En el lugar, como informan las mismas fuentes, se ha atendido finalmente a seis personas.

Cuatro son adultos, dos mujeres y dos varones y otros dos menores de 3 y 5 años.

Todos han sido trasladados posteriormente al Complejo Asistencial de Segovia.