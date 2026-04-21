Negocios Vivos conecta a nuevos emprendedores con casi una treintena de empresas rurales en Segovia

La mañana de este martes ha tenido un significado especial para el futuro de los pueblos de la provincia de Segovia.

El Museo Esteban Vicente se convirtió en un punto de encuentro para más de cincuenta personas que comparten un mismo objetivo: que los negocios que dan vida a nuestra provincia no echen el cierre.

Bajo el nombre de Negocios Vivos, la Diputación de Segovia ha organizado una jornada donde se ha hablado de futuro, de oportunidades y de la importancia de que el relevo empresarial sea una realidad en el mundo rural.

Jornada Negocios Vivos en el Museo Esteban Vicente de Segovia. Com. Dip. Segovia.

La encargada de abrir el acto ha sido Magdalena Rodríguez, vicepresidenta segunda de la Diputación, quien ha recordado que detrás de cada negocio hay años de esfuerzo y una base sólida sobre la que un nuevo emprendedor puede crecer.

Para Rodríguez, heredar una empresa que ya funciona no es solo una opción inteligente para quien desea emprender sin empezar de la nada, sino también la mejor manera de asegurar que la economía y la alegría de nuestros municipios no se apaguen.

“El relevo empresarial no es solo una necesidad, es una oportunidad real para emprender con una base ya consolidada y evitar la pérdida de actividad económica en nuestros pueblos”.

A lo largo de la mañana, los asistentes han podido conocer de cerca herramientas prácticas como RelevaCyL, una plataforma pensada para unir a esos propietarios que llegan al final de su etapa laboral con personas con ganas de asumir su gestión.

Además, se han explicado con detalle las ayudas que la propia Diputación pone a disposición tanto para quienes abren una empresa como para quienes sostienen el comercio local y la venta ambulante en los rincones más pequeños de la provincia.

Jornada Negocios Vivos en el Museo Esteban Vicente de Segovia. Com. Dip. Segovia.

El momento que más ha conectado con el público ha sido el intercambio de experiencias reales. Los responsables de la Quesería Artesanal de Sacramenia, la Carnicería Berna y la Quesería de Armuña han compartido sus vivencias personales sobre el traspaso de sus negocios.

Sus historias han servido para poner cara y voz al éxito del relevo generacional, demostrando que, con apoyo y ganas, los negocios de siempre pueden seguir siendo el motor de Segovia durante muchos años más.

A través de sus testimonios, han contado cómo han vivido el proceso de transición entre generaciones, demostrando que el relevo es una opción viable y real para mantener el empleo y la vitalidad en el entorno rural.

Finalmente, se han dado a conocer veintiocho oportunidades de negocio que buscan un nuevo dueño en la provincia. La oferta es muy variada e incluye desde bares y restaurantes hasta talleres mecánicos, carpinterías, pastelerías o viveros.