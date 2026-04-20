De Vicente toma el pulso a las necesidades y proyectos de la provincia de Segovia con visitas de Migueláñez a Anaya

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha retomado este lunes su compromiso de recorrer el territorio provincial durante el presente mandato, alcanzando ya una cifra que supera ampliamente el centenar de localidades visitadas.

En esta nueva jornada de trabajo, De Vicente, acompañado por el responsable de Acción Territorial, Basilio del Olmo, ha centrado su itinerario en los municipios de Anaya, Añe, Armuña, Bernardos, Domingo García y Migueláñez para supervisar el estado de las inversiones provinciales y escuchar las demandas de los regidores locales.

La ruta comenzó en Anaya, donde junto a la alcaldesa Ana María Antón, el presidente analizó la nueva fase de ampliación del salón municipal. Este proyecto cuenta con una inversión de 48.000 euros para 2026, de los cuales la Diputación aporta 36.000 a través del Plan de Ayudas a inversiones municipales (PAIMP).

Durante su estancia, De Vicente, quien mantiene las competencias de Asuntos Sociales, visitó a Goyi, una vecina de 88 años usuaria de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio, quien destacó la importancia de estos servicios para mantener su autonomía y participación en la vida comunitaria del pueblo.

En Añe, el regidor Javier García mostró los planes para el acondicionamiento del edificio municipal, presupuestado en 27.000 euros con una aportación provincial del 80%. Allí, el presidente también pudo saludar a Julia Pérez, de 90 años, beneficiaria de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a Armuña, donde el alcalde Javier Sanz detalló las obras de renovación del colector general de saneamiento y las mejoras térmicas en el ayuntamiento, que supondrán una inversión total de 38.300 euros.

La segunda mitad del recorrido incluyó paradas en Bernardos, donde se invertirán más de 50.600 euros en la renovación de la red de abastecimiento de las calles Santa María y Crucero, y en Domingo García.

En este último, el alcalde Fernando Gortázar repasó con el presidente la mejora del alumbrado público en varias vías del municipio, un proyecto que cuenta con una subvención provincial de 20.000 euros.

El periplo concluyó en Migueláñez. Su alcalde, Frutos González, presentó el proyecto para la construcción de una nueva pista de pádel, una infraestructura demandada por los vecinos que supondrá una inversión de 46.000 euros, financiada en gran parte por la institución provincial.