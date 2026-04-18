La Diputación de Segovia ensalza el valor de los juegos autóctonos: abierto el Torneo Interpueblos tras 34 ediciones

Una edición del Torneo Interpueblos de la Diputación de Segovia. Fotografía: Diputación de Segovia.

Entre las citas deportivas de la provincia que dan paso al verano volverá a estar, un año más, el Torneo Interpueblos de Juegos Autóctonos de la Diputación, que, consolidado en el calendario.

Cumple treinta y cuatro ediciones en este 2026 y fue aprobado en la última sesión de la Junta de Gobierno. De este modo, los aficionados a este deporte en sus diferentes modalidades podrán disfrutar de la competición, como en convocatorias anteriores, en dos concentraciones y una final.

Mientras las dos jornadas previas tendrán lugar el 23 de mayo y el 30 de mayo en Torrecaballeros y Mozoncillo respectivamente, la final se celebrará el 6 de junio en Sanchonuño.

En todas ellas, las modalidades convocadas serán Bolos femeninos, Chito o Tanga, Calva y Rana, siendo posible participar únicamente en una disciplina.

Por lo que respecta a las clasificaciones, con el objetivo de fomentar la participación, para designar a los campeones provinciales se tendrá en cuenta la mejor puntuación de las dos concentraciones más la puntuación de la final, siendo esta última determinante en caso de empate.

Además, tal y como establecen las bases, disponibles en la web de la Diputación, aquellas personas federadas que deseen participar podrán hacerlo, aunque luego sus resultados no serán tenidos en cuenta en la entrega de trofeos.

En cualquier caso, quienes quieran tomar parte de cualquiera de las tres citas deberán tramitar su inscripción dentro del plazo, que comenzará el próximo miércoles, 22 de abril, y finalizará el 15 de mayo. Ésta podrá realizarse, tanto a través de la Sede Electrónica de la institución provincial (https://sede.dipsegovia.es), como de manera presencial en el Registro, siendo siempre necesario aportar la hoja de solicitud firmada y sellada por el ayuntamiento de la localidad participante.