Una compañía de teatro sufre un accidente de tráfico en la AP-6: cancelada su actuación en el Decus Romae de Segovia

Un accidente de circulación ocurrido en la autopista AP-6 durante la tarde de este viernes impedirá la actuación de la compañía Antiqva Clio en el marco de las actividades de la tercera edición de Decus Romae, como ha informado el Ayuntamiento de Segovia.

Un evento que ha comenzado este fin de semana con la celebración del mercado romano, en la avenida de Padre Claret, bajo organización de la asociación Fecose y el Ayuntamiento de Segovia a través de la Empresa Municipal de Turismo (EMT).

El accidente, en el que varios de los miembros de la compañía han sufrido diferentes lesiones, impedirá la actuación de la compañía contratada.

En esta ocasión se centraba en la representación en plena calle de escenas de costumbres y vida cotidiana de los romanos de los siglos I y II de nuestra Era.

El Ayuntamiento de Segovia y la EMT lamentan profundamente el accidente sufrido por los miembros de la compañía, a los que desean una pronta recuperación.

No obstante, se mantienen el resto de actividades de animación y divulgación programadas para estos días.

A pesar de esta inevitable suspensión, Decus Romae continúa celebrándose tras la excelente acogida de público registrada este viernes, primera jornada de actividad de la recreación del mercado romano, en el que se han montado veinte paradas comerciales, once de las cuales están gestionadas por artesanos segovianos.