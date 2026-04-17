Segovia, epicentro del emprendimiento en un evento único: estarán Albert Rivera y Antonio Garamendi

La Diputación de Segovia, en colaboración con IE University y el club de negocios GBO (Global Business Owners), ha presentado esta mañana la tercera edición de SegoviUp, un evento que se consolida como una de las citas de referencia en el ecosistema emprendedor nacional.

Atrae mucha asistencia, startups y personalidades influyentes del mundo empresarial nacional e internacional y que tendrá lugar el próximo 21 de mayo en el campus de IE University en Segovia, ubicado en el antiguo Convento de Santa Cruz la Real.

Así lo ha anunciado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, en una rueda de prensa en el Salón del Trono del Palacio Provincial.

Acompañada de la vicedecana de Coordinación de IE University, Luisa Barón y del CEO de GBO, Miguel Ángel Reyes, ha subrayado el crecimiento del evento en sus anteriores ediciones, destacando que “tras superar los 500 asistentes el pasado año, SegoviUp se ha convertido en una cita imprescindible para el talento emprendedor, tanto dentro como fuera de nuestra provincia”.

En esta tercera edición, SegoviUp aspira a seguir creciendo en participación y relevancia, atrayendo a un mayor número de startups, inversores y figuras influyentes del panorama empresarial nacional e internacional.

Con motivo del lema que preside SegoviUp 2026 ‘Inspirando a la inteligencia artificial’, la vicedecana de Coordinación de IE University, Luisa Barón, ha remarcado que “Innovamos para la vida. La inteligencia artificial no es una amenaza, sino la herramienta más potente para impulsar el ingenio humano, siempre que tenga propósito, libere tiempo y ayude a resolver problemas antes imposibles”.

“El verdadero progreso es el que nos hace más humanos, poniendo siempre a las personas en el origen y el destino de cada línea de código y modelo de negocio”, ha añadido.

A lo largo de la jornada, expertos de primer nivel analizarán los principales retos del ecosistema emprendedor, abordando cuestiones clave como la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y el impacto de la tecnología en los nuevos modelos de negocio.

El programa incluirá conferencias, mesas redondas, talleres temáticos y sesiones de mentoría, además de encuentros entre inversores y emprendedores y un concurso de presentaciones de startups orientado a impulsar nuevos proyectos empresariales.

Como novedad, esta edición reforzará los espacios destinados a facilitar la conexión entre participantes, fomentando la creación de sinergias y oportunidades de colaboración.

En este sentido, el CEO de Global Business Owners, ha destacado que “Para GBO el networking entre personas es clave para potenciar e impulsar las ideas y cerrar acuerdos de alto valor. Por eso SegoviUp es nuestra cita más importante del año: un encuentro presencial donde inspirar e inspirarse, en el que, tan importante es la calidad de la agenda y de los ponentes, como del perfil del asistente, siempre interesado en fomentar la innovación y promover el emprendimiento”.

Ponentes

La lista de ponentes participantes de esta nueva edición se inauguró hace unos meses con el anuncio de Albert Rivera, ex-político y presidente de Ciudadanos desde su fundación hasta noviembre de 2019, y diputado tanto del Parlamento de Cataluña como de las Cortes Generales durante el desarrollo de su actividad política al frente del partido naranja.

Tras su retirada de la política, centra su carrera profesional en la abogacía. Rivera, fue el primero de una lista que incluye a referentes del mundo de la inversión y de las Startup como son María Benjumea (presidenta y fundadora de Start Up Spain y South Summit), Antonio Garamendi, presidente de CEOE, Francesca Garrigues, CEO de La Farm, inversores de referencia como Jesús Alonso y Nacho Alonso, Enrique Domínguez, fundador de ElParking o Javier de la Cuerda (CEO de Structurit)

La participación de IE University tendrá un papel relevante en el desarrollo del programa, con la intervención de Isabela del Alcázar Benjumea como moderadora de la mesa redonda ‘Casos de éxito en Segovia’.

Asimismo, la mesa ‘Cómo ser tu propio CEO en tu Start-Up’ reunirá a perfiles vinculados al emprendimiento, la formación y la gestión de proyectos innovadores, como Claudia Caso, Francesca Garrigues y Javier Hernández, en un diálogo centrado en liderazgo, toma de decisiones y desarrollo de iniciativas empresariales, moderado por Carmen Menéndez, firma especializada en asesoramiento legal a startups y proyectos empresariales.

El encuentro contará además con la participación de María Benjumea, Fundadora y presidenta de South Summit, una de las principales impulsoras del ecosistema emprendedor en España y referente en la conexión entre startups, inversores y corporaciones.

El evento contará también con la participación de destacados directivos de empresas segovianas como Miguel Antona, CEO de Innoporc; Miguel Ángel González, CEO de Drylock; Andrés Ortega, CEO de Sevenreeds, que protagonizarán la mesa redonda ‘Casos de éxito en Segovia’, moderada por Isabela del Alcázar Benjumea, Chief Sustainability Officer de IE University.

Asimismo, compañías referentes en innovación y sostenibilidad como Francisco Terán, CEO de Nanotech, Paula Quintanilla, CEO de Sostenplas, Aurea Juárez, CEO de Cartonajes Juárez y Jorge Guijarro, CEO de Terrabuey, formarán parte de la mesa redonda ‘Empresas sostenibles e innovadoras de Segovia’, poniendo en valor el tejido empresarial de la provincia.

La jornada se desarrollará con un completo programa de actividades, que se revelará en los próximos días y que combinará inspiración, formación y generación de oportunidades, incluyendo charlas, debates, talleres prácticos y espacios de intercambio entre profesionales del ecosistema emprendedor, finalizando con un concurso de presentaciones de startups que culminará con la entrega de premios a los tres mejores.

“Queremos seguir posicionando a SegoviUp como un punto de encuentro de referencia para emprendedores, empresas e inversores, capaz de proyectar el talento y las oportunidades de nuestro territorio a nivel nacional e internacional”, ha concluido la diputada.

El evento finalizará con un cóctel de clausura concebido como un entorno propicio para el networking y el establecimiento de alianzas estratégicas entre los asistentes.