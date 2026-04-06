Una mordedura de perro obliga a rescatar en helicóptero a una joven en el paraje del Chorro Grande

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida este domingo tras sufrir la mordedura de un perro en una pierna en las inmediaciones de la cascada del Chorro Grande, en Palazuelos de Eresma (Segovia), en un suceso que obligó a activar un rescate en helicóptero por encontrarse en una zona inaccesible para vehículos.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada de aviso a las 15.39 horas. La persona alertante solicitaba asistencia para la mujer, que presentaba dificultades para moverse a causa de las lesiones.

A partir de ese momento, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se hizo cargo de la dirección del operativo. El gestor del 1-1-2 estableció de forma inmediata una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, cuyos profesionales realizaron una primera valoración de la situación e indicaron al alertante cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia.

De forma paralela, el Centro Coordinador de Emergencias coordinó el incidente para concretar con exactitud la ubicación de la herida y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta, con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermero. El 1-1-2 avisó además a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Segovia.

Una vez en la zona, el helicóptero tuvo que realizar una doble maniobra de grúa para permitir el descenso de los rescatadores hasta el lugar en el que se encontraba la mujer. Allí le practicaron un vendaje compresivo en la herida y le colocaron una férula de vacío para inmovilizar la extremidad afectada.

Posteriormente, para proceder a su evacuación, los efectivos utilizaron un triángulo de rescate. La aeronave ejecutó entonces una nueva maniobra de grúa para izar a la herida, acompañada por la rescatadora enfermera. Después subió al aparato el segundo rescatador.

El operativo concluyó con el traslado en helicóptero hasta el campo de polo del Real Sitio de San Ildefonso, donde una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias se hizo cargo de la mujer para su posterior traslado al Hospital de Segovia.