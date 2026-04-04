El cochinillo de Segovia tendrá su museo en el corazón de la ciudad: la Diputación contribuirá a su equipamiento

Reunión del presidente de la Diputación de Segovia con los representantes de Procose.

La Diputación de Segovia ha reafirmado su compromiso con el sector gastronómico de la provincia al anunciar su apoyo directo al equipamiento del futuro Centro de Interpretación del Cochinillo de Segovia.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha trasladado esta decisión a José María Ruiz y José Ramón Marinero, presidente y gerente de la Asociación para la Promoción del Cochinillo Segoviano (Procose), tras una reunión mantenida en el Palacio Provincial este 4 de abril.

Este centro, un proyecto largamente esperado que comenzó a fraguarse en 2019, entra en su fase definitiva gracias a la cesión por parte del Ayuntamiento de un inmueble municipal situado en una de las principales arterias turísticas de la capital.

La Diputación contribuirá específicamente a dotar al espacio de herramientas interactivas y tecnología actual para explicar de forma atractiva la historia, la crianza y el arraigo cultural de este emblema de la Marca de Garantía y la IGP.

“Es importante que quienes visitan la provincia, y en especial los extranjeros, puedan entender lo que significa para la cultura y la economía de nuestro territorio el sector porcino”, asegura Miguel Ángel de Vicente.

El presidente ha subrayado que este nuevo recurso divulgativo no solo beneficiará a Segovia, sino que se posicionará como un referente del patrimonio cultural y turístico de toda Castilla y León.

“Es importante que el entramado público y privado de la provincia vuelva a demostrar el valor de la colaboración interinstitucional y manifieste su compromiso con un recurso divulgativo de nuestro patrimonio que favorecerá al sector turístico y cultural, no sólo de Segovia, también de Castilla y León”, señaló.