La provincia de Segovia estrena cinco unidades de convivencia: “Vivir en un pueblo no es tener menos derechos”

Foto de familia tras la presentación de los resultados en el ámbito social de la Diputación de Segovia. Fotografía: Diputación de Segovia.

El año 2025 ha sido de reconocimientos para el Área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia, por el definitivo impulso del Modelo de Atención Centrada en la Persona que no ha pasado desapercibido.

Además de ser galardonado, a nivel nacional, con el Premio Fundos a la Innovación Social Pública por el novedoso programa ‘Vexin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad’, ha afianzado su referencia para otras administraciones.

Entre ellos el Ministerio de Derechos Sociales que ha tenido al CSS La Fuencisla como el paradigma ante las Comunidades Autónomas para alcanzar un método común de medición de la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Son sólo dos ejemplos de que el pasado año, la Diputación de Segovia ha blindado su modelo de vanguardia, coincidiendo con el último ejercicio de su Estrategia de Innovación.

En este punto, al que hay que sumar las listas de espera cero en servicios esenciales, la inauguración de cuatro nuevas unidades de convivencia o la innovación real a través de la incorporación de robots sociales y andadores inteligentes.

2026 se presenta como el puente hacia la provincia de Segovia del 2030, pues, tal y como ha señalado el presidente de la Diputación y responsable de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, “este ejercicio va a representar la culminación de un ciclo de éxito y el inicio de una nueva ambición para la provincia de Segovia, pues tras haber consolidado el modelo de Atención Centrada en la Persona, este año se erige como el pilar de estabilidad necesario para afrontar los retos del futuro”.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa de presentación de la planificación en la que ha estado acompañado por la jefa de Servicio de Acción Social, Mar Martínez, y donde se ha puesto de manifiesto que con esta hoja de ruta “no solo garantiza la continuidad y excelencia de nuestros servicios tradicionales, como la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia Avanzada, sino que refuerza la dignidad y la autonomía de los ciudadanos a través de la innovación normativa y tecnológica”.

La modernización de los centros residenciales de la Diputación ha dejado de ser “una promesa para convertirse en una realidad palpable”.

Hoy, más segovianos y segovianas viven “en entornos seguros, cálidos y personalizados que pueden llamar legítimamente 'su casa'”, ha expresado De Vicente quien ha aprovechado para anunciar que en este 2026 se pondrán en marcha cinco nuevas unidades de convivencia, una en el CAPDI Los Juncos, dos en el CSS La Fuencisla y otras dos en la Residencia de Mayores ‘La Alameda’, con una inversión que supera los 3,5 millones de euros.

A esto hay que sumar la reforma integral de la cocina del CSS La Fuencisla, la reparación de cubiertas o la sustitución de ventanas, entre otras, hasta completar una inversión total cercana a los cinco millones de euros.

Pero, además del evidente esfuerzo arquitectónico que se está realizando, en este 2026 se establecerá el doble menú en el conjunto de los centros residenciales, lo que permitirá una “elección efectiva sobre la alimentación de cada persona favoreciendo la toma de decisiones en un aspecto tan importante como es la alimentación”.

Otro de los ejemplos de la preocupación de los equipos por las necesidades individuales de cada persona que vive en estos centros es el proyecto que se está llevando a cabo en Juan Pablo II, en colaboración con la Universidad de Valladolid, para “estudiar las funciones ejecutivas de menores que viven en centros de protección, con el objetivo de comprender mejor cómo piensan, regulan sus emociones y toman decisiones”.

Y es que, en 2025 han sido 355 las personas atendidas en los cuatro centros de la institución provincial y, como dato destacado, actualmente viven 289 personas frente a los 266 en las mismas fechas de 2025. En cuanto al dato de empleabilidad, son 413 los trabajadores que desempeñan su labor en estas residencias, tanto de empleo directo (362) como indirecto (68).

2026: año de consolidación

La Diputación de Segovia lleva años demostrando que “vivir en un pueblo no significa tener menos derechos, sino formar parte de una comunidad que cuida”, ha enfatizado el presidente, quien ha destacado que “hemos transformado el modelo de cuidados en Segovia”, y, por eso, este 2026 es, por un lado, un año de consolidación “porque nuestra prioridad absoluta es dar continuidad y robustez a los servicios tradicionales que son el corazón de esta casa: la Ayuda a Domicilio, la Comida a Domicilio, la Teleasistencia y nuestras Residencias”.

Pero, por otro lado, también es un año de horizonte, pues “ya estamos iniciando la evaluación profunda de lo logrado en los últimos cinco años para comenzar a diseñar, la que será la hoja de ruta que nos lleve a una provincia aún más social en 2030”.

Son los apoyos y cuidados de larga duración con la continuidad del servicio de personalización de la medicación (SPD), incluyendo un importante incremento de financiación hasta los 75.000 euros, en el convenio que se mantiene con el Colegio Oficial de Farmacéuticos; el impulso y desarrollo del Banco del Tiempo como recurso comunitario orientado a promover la solidaridad.

La ayuda mutua y la autonomía personal mediante el intercambio de servicios entre vecinos y vecinas basado en unidades de tiempo; o la continuidad de dos programas que fueron novedad en 2025 como el sistema común de tarjetas canjeables por productos de alimentación y artículos de higiene, dirigido a familias en situación de vulnerabilidad y las revisiones optométricas gratuitas en los pueblos gracias a la colaboración con Recoletas Salud.

Innovación social

2026 será también el año en que comience el diseño y planeamiento de las obras del Centro de Innovación e Investigación Social (CIIS), que también verá ampliada su producción documental, así como la puesta en marcha de una APP conjunta, fruto de un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Abogados, que facilite a personas vulnerables el acceso al servicio de justicia gratuita.

Otra de las novedades de este año será el proyecto audiovisual ‘El latido de los cuidados’ que, tal y como ha detallado De Vicente es una iniciativa estratégica “destinada a mejorar la comprensión ciudadana sobre los servicios y la filosofía de los cuidados integrales, ofrecidos tanto en nuestros Centros Residenciales como desde los Servicios Sociales Comunitarios”.

A través de este proyecto se busca fortalecer el bienestar de personas mayores, personas con discapacidad, familias, menores y la población en general, fomentando la información, la sensibilización y la participación comunitaria.

Se prevé la emisión de un total de catorce episodios, cada primer miércoles de mes (comenzando mañana, 1 de abril), como herramienta de comunicación y acercamiento de los servicios sociales a la ciudadanía.

Así, en los servicios sociales básicos, referidos a los programas y prestaciones que se gestionan en el territorio, es decir, desde los cuatro CEAAS de la provincia, con el apoyo de los Servicios Centrales, se mueve un presupuesto cercano a los catorce millones de euros, financiados en un 70% por la Junta de Castilla y León, a través del Acuerdo Marco; contando con un total de 93 profesionales.

Este impacto financiero se direcciona al aumento del presupuesto del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Comida a Domicilio hasta los 6,5 millones de euros, de la protección y ayuda a familias vulnerables hasta los dos millones de euros, la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género donde se destinan cerca de 300.000 euros y los fondos para proyectos comunitarios con más de 950.000 euros.

Impulso del Ecosistema de la Silver Economy y Centro de Referencia para el Medio Rural ‘La Alameda’

Con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se impulsará el Plan de Actuación Integrado de la Campiña Segoviana (contempla actuaciones con un presupuesto de 2.680.000 euros), que incluye un proyecto denominado Ecosistema de la Silver Economy y Centro de Referencia para el Medio Rural ‘La Alameda’, que afecta directamente a la residencia de mayores del mismo nombre dependiente de la Diputación, así como distintos programas en materia de servicios sociales de la zona.

Con una inversión de 1,8 millones de euros, “está orientado a la integración activa con la comunidad, generando un modelo abierto y colaborativo en el que tanto las personas que viven en el centro como la ciudadanía se beneficien mutuamente de los recursos disponibles”, ha detallado Miguel Ángel de Vicente. En este enfoque, el centro no se concibe como un espacio aislado, sino como un punto de encuentro donde la comunidad puede acceder a determinados espacios, actividades y servicios profesionales del centro, fomentando la participación, el aprendizaje y el apoyo mutuo.

A su vez, las personas del centro pueden utilizar y participar en los recursos comunitarios, como instalaciones culturales, deportivas o sociales del entorno. Este intercambio se refuerza mediante acuerdos de colaboración con asociaciones, entidades sociales y otros colectivos, promoviendo proyectos conjuntos, actividades intergeneracionales y redes de apoyo que favorezcan la inclusión, la participación social y el bienestar compartido.

Además, se desarrollarán actuaciones en todos los municipios de intervención del PAI, 51 en total, “para promover la autonomía personal, la salud y el envejecimiento activo”. Se realizarán talleres formativos (especialmente en TIC), actividades de cuidado y autocuidado y propuestas sociales, culturales y recreativas que fomenten la participación. Asimismo, se impulsarán programas de voluntariado intergeneracional y espacios de encuentro para fortalecer las redes de apoyo y combatir la soledad.

También se promoverán iniciativas de turismo senior y rutas saludables en el entorno rural, favoreciendo la dinamización del territorio y la cohesión social desde un enfoque inclusivo y sostenible.

Protección al consumidor

La protección de los derechos de los consumidores y usuarios constituye uno de los pilares fundamentales de la política pública en materia de consumo. En este contexto, el Servicio de Consumo de la Diputación de Segovia desarrolla actuaciones orientadas a la defensa de esos derechos y a la promoción de buenas prácticas empresariales que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios y productos ofrecidos en la provincia.

En este sentido, resulta esencial fomentar una cultura empresarial basada en la transparencia, la información adecuada al consumidor y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de consumo. La formación y el asesoramiento preventivo a las empresas se configuran como herramientas fundamentales para evitar conflictos, mejorar la relación entre empresas y consumidores, y fortalecer la confianza en el tejido empresarial de la provincia.

Por ello, para este 2026 se plantea el desarrollo de una serie de píldoras formativas y acciones de difusión dirigidas a distintos sectores del tejido empresarial de la provincia de Segovia, “con el objetivo de proporcionar información práctica sobre las obligaciones en materia de consumo y promover la excelencia empresarial desde la perspectiva de la atención al consumidor, de manera que puedan lograr un hito reputacional de reclamaciones cero”.

Garantía de excelencia

En suma, todas estas actuaciones en materia de Asuntos Sociales planificadas para 2026, “garantizan la excelencia de nuestros servicios sociales, refuerzan la dignidad de las personas y su autonomía, manifiestan un compromiso con la vulnerabilidad invisible y apuestan por la transformación digital; lo que demuestra que somos una administración proactiva y pegada a las necesidades del medio rural”.

Así, tras el cierre de la Estrategia de Innovación 2021-2025, se inicia un proceso de escucha activa y evaluación para diseñar la nueva hoja de ruta que “siga reafirmando nuestro compromiso con una gestión eficiente, equitativa y, sobre todo, profundamente humana, adaptada a las necesidades reales de cada habitante de nuestra provincia”, ha concluido Miguel Ángel de Vicente.